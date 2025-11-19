Dolar
Teknoloji

Adıyaman'ın köy okullarındaki öğrenciler bilimi "Kaşif 02" ile keşfediyor

Adıyaman Milli Eğitim Müdürlüğünce hayata geçirilen "Kaşif 02" gezici bilim aracı, köy okullarını dolaşarak öğrencileri bilim ve teknolojiyle buluşturuyor.

Orhan Pehlül  | 19.11.2025 - Güncelleme : 19.11.2025
Adıyaman'ın köy okullarındaki öğrenciler bilimi "Kaşif 02" ile keşfediyor Fotoğraf: Orhan Pehlül/AA

Adıyaman

"Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli" doğrultusunda hazırlanan proje, kırsalda eğitim gören öğrencilere fırsat eşitliği sağlamayı, bilimi ulaşılabilir kılmayı ve bilim merakını küçük yaşlarda geliştirmeyi amaçlıyor.

Bilim sınıfı donanımına sahip mobil araç, köy okullarında öğrencilere teleskopla gökyüzünü gözlemleme, Güneş, Ay ve gezegenleri tanıma imkanı sunuyor.

Öğrenciler, VR (sanal gerçeklik) gözlükle dünyanın ve uzayın farklı noktalarına sanal yolculuk yaparken, 3D kalem ve yazıcılarla kendi tasarımlarını üretebiliyor.

Yaklaşık 2 ayda 1500 öğrenciye ulaşıldı

İl Milli Eğitim Müdürlüğü AR-GE biriminde görevli öğretmen Hatice Erkuş, AA muhabirine, projenin köy okulları için büyük önem taşıdığını söyledi.

Öğrencilerin hem eğlendiğini hem de bilimi yakından tanıma fırsatı bulduğunu ifade eden Erkuş, "Elektronik devre uygulamaları, öğrencilerin bilimin günlük yaşamla ilişkisini deneyimleyerek öğrenmelerini sağlıyor." dedi.

Öğrencilerin en çok VR gözlüklere ilgi duyduğunu anlatan Erkuş, şunları kaydetti:

"Eylülde yola çıkan aracımız, şu ana kadar 5 köydeki 10 okulda 1500 öğrenciye ulaştı. Yıl boyunca bu uygulamayı sürdürmeyi hedefliyoruz. Bu projenin diğerlerinden farkı, etkisini sahada görebilmemizdir. Öğrencilerimiz bizim getirdiğimiz materyallerle tanıştıktan sonra büyük ilgi gösteriyor. Aldığımız geri dönüşler çok güzel. Bilime olan meraklarını açıkça görebiliyoruz."

Öğrenciler mutlu

Pınaryayla Ortaokulu öğrencilerinden Cemre Deniz, ilk kez teleskop görmenin mutluluğunu yaşadığını belirterek, "Çok önemli aletler gördük. Teleskopu çok sevdim. Güneşi yakından gördüm, çok mutlu oldum." dedi.

Okulun öğrencilerinden Asmin Yaman ise ilk kez Güneş'i teleskopla gözlemlediğini, VR gözlükle de Dünya ve uzay istasyonunu inceleme fırsatı bulduğunu ifade etti.

