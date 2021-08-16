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Teknoloji

Japon ve İsrailli firmalar Ay toprağından oksijen üretecek

Japon ve İsrailli şirketler, Ay'da oksijen üretimi amaçlayan deneysel projede iş birliği yapacak.

Ahmet Furkan Mercan   | 16.08.2021
Japon ve İsrailli firmalar Ay toprağından oksijen üretecek Fotoğraf: Halil Sağırkaya - Anadolu Ajansı

Tokyo

Ay'da uzun vadeli görevlerin hayata geçirilmesine yönelik farklı ülkelerin muhtemel teknoloji arayışları sürüyor.

Kyodo ajansına göre Japonya'dan Ispace ile İsrail'den Helios firmaları, Ay'da oksijen üretimini hedefleyen projede iş birliği yürütecek.

Buna göre firmalar, Ay'dan elde edilen toprağı yüksek sıcaklıkta eritip elektroliz ederek, oksijen üretmeyi deneyecek.

Projeye ilişkin konuşan Ispace Üst Yöneticisi (CEO) Hakamada Takeşi, "Proje, daha fazla oyuncunun bu pazara girmesini teşvik edecek." dedi.

Helios CEO'su Jonathan Geifman, ay toprağından oksijen üretilmesinin, gelecekte Ay'a yönelik faaliyetler için hayati önem taşıdığını söyledi.

Proje kapsamında İsrailli firma, 1 ton Ay toprağından 250 kilogram oksijen elde edilmesini hedefliyor.

Ispace ise 2023-25 döneminde iki farklı dönemde teknik ekipman tedarik edecek.



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