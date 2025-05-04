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Dünya

Japonya, ABD'nin gümrük tarifelerini gözden geçirmesini istiyor

Japonya Başbakanı İşiba Şigeru, ABD ile gümrük tarifeleri konusunda henüz bir "ortak zemin" bulunamadığını ve gümrük tarifelerinin yeniden gözden geçirilmesini istediklerini söyledi.

Nuri Aydın  | 04.05.2025 - Güncelleme : 04.05.2025
Japonya, ABD'nin gümrük tarifelerini gözden geçirmesini istiyor

Istanbul

Kyodo News'un haberine göre, İşiba, bazı otomobil parçalarına yönelik yüzde 25'lik ABD tarifesinden duyduğu memnuniyetsizliği dile getirdi.

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ABD ile tarifelere dair müzakerelerden sorumlu Japon hükümeti yetkilisi Akazawa Ryosei ile görüşmesinin ardından yaptığı açıklamada İşiba, "Japonya, ABD’nin tarife kararlarını gözden geçirmesini talep etmeye devam edecek." dedi.

İşiba, tarifelere dair henüz bir uzlaşma sağlanmadığını ve müzakerelerin yalnızca otomobil parçalarıyla sınırlı olmadığını belirterek görüşmelerin çelik ve alüminyum gibi diğer ürünleri de kapsadığını söyledi.

Akazawa ise ABD ile bir dizi gümrük vergisi tedbirini yeniden gözden geçirmesi için görüştüklerini vurgulayarak bu konunun düzgün bir şekilde ele alınmaması durumunda bir anlaşmaya varılamayacağını aktardı.

ABD'de Başkan Donald Trump yönetimi, Japonya’ya yüzde 24 oranında gümrük vergisi getirmiş ancak Çin hariç, diğer ülkelere 90 günlük bir muafiyet tanınmıştı.

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