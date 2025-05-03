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Dünya, İsrail-Filistin çatışması

İsrailli esirlerin aileleri, Gazze'ye saldırıların yoğunlaştırılması planına karşı çıktıklarını duyurdu

Aileler, Başbakan Binyamin Netanyahu'yu esirlerin hayatına mal olacak saldırıların yoğunlaştırılması kararından vazgeçmeye çağırdı.

Burak Dağ  | 03.05.2025 - Güncelleme : 03.05.2025
İsrailli esirlerin aileleri, Gazze'ye saldırıların yoğunlaştırılması planına karşı çıktıklarını duyurdu Fotoğraf: Mostafa Alkharouf/AA

Kudüs

İsrailli esirlerin aileleri, Başbakan Binyamin Netanyahu'nun Gazze Şeridi'ne saldırıların yoğunlaştırılması ve işgalin genişletilmesine ilişkin planlara karşı çıkarak esir takası anlaşması çağrısı yaptı.

Aileler, Tel Aviv'de Savunma Bakanlığı binası önünde düzenlediği basın açıklamasında, Netanyahu'nun İsrailli esirlerin hayatına mal olacak saldırılar için Gazze'ye asker göndermeye devam ettiğini vurguladı.

İsrail basını, ordunun, Gazze'de işgalin genişletilmesi ve saldırıların yoğunlaştırılmasına ilişkin planları Netanyahu'ya sunduğunu, bu kapsamda yedek kuvvetlerin orduya çağrılması hazırlıklarının yürütüldüğünü aktarıyor.

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Gazze'deki İsrailli esir Matan'ın annesi Einav Zangauker, 18 Mart'ta yeniden başlayan saldırıları "anlamsız, Başbakan Netanyahu'nun sona erdirmeyi reddettiği bir savaş" olarak niteledi.

Zangauker, "Netanyahu, esirlerin geri dönmesinin ikincil bir hedef olduğunu zaten söyledi. Oğlumun hayatı onun için ikincil öneme sahip. Koalisyonunu korumaya gelince her şey ikincil öneme sahip." dedi.

İsrailli esir Nimrod'un kardeşi Yotam Cohen ise Netanyahu'nun kardeşini bir anlaşmayla evine geri getirmek yerine, kardeşinin hayatına mal olacak bir "savaşta" ölmeleri için Gazze'ye asker gönderdiğini belirtti.

Cohen, Gazze'ye saldırıların esirleri öldürdüğünü ve buna karşı çıkmanın bir görev olduğunu vurguladı.

Netanyahu'ya Gazze'ye saldırıların yoğunlaştırılması kararından vazgeçmesi çağrısı

İsrailli esirlerin ailelerinin oluşturduğu çatı platformdan yapılan yazılı açıklamada, Netanyahu hükümeti ve İsrail ordusu Gazze Şeridi'nde işgalin genişletilmesi ve saldırıların yoğunlaştırılması planından vazgeçmeye çağrıldı.

İsrail hükümetinin, esirleri geri getirmeden bir tür zafer elde edilebileceği yanılsaması içinde olduğu vurgulanan açıklamada, "Şimdi alınan tehlikeli karara karşı uyarıyor ve tüm esirleri geri getirecek bir anlaşmaya varmaya çağırıyoruz." ifadesine yer verildi.

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