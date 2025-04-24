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Dünya, İsrail-Filistin çatışması

İsrailliler, Gazze'ye insani yardım girişine izin verilmemesini boş tencerelerle protesto etti

Tel Aviv'deki Habima Meydanında bir araya gelen Çocuk Tutuklamalarına Karşı Ebeveynler isimli grup, İsrail'in Gazze Şeridi'ne insani yardım girişine izin vermemesine ve bölgede yaşanan insanlık krizine dikkati çekmek için eylem yaptı.

Faruk Hanedar  | 24.04.2025 - Güncelleme : 24.04.2025
İsrailliler, Gazze'ye insani yardım girişine izin verilmemesini boş tencerelerle protesto etti Fotoğraf: Mostafa Alkharouf/AA

Tel Aviv

Onlarca İsrailli eylemci ellerindeki tencerelerle tek sıra halinde cadde kenarına dizilerek Gazze'de İsrail'in insani yardım girişine izin vermemesi nedeniyle yaşanan gıda krizine dikkati çekti.

Ellerindeki tencerelerle sessiz bir şekilde bekleyen ve "Aç bırakmak savaş suçudur" yazılı dövizler taşıyan eylemciler, Tel Aviv yönetiminin Gazze'ye yönelik saldırılarının durdurulması ve insani yardım girişine izin verilmesi çağrısında bulundu.

Grup adına AA muhabirine açıklamalarda bulunan Michal Fruchtman isimli aktivist, "Çocuk Tutuklamalarına Karşı Ebeveynler" isimli oluşumu işgal altındaki Batı Şeria'da çocukların tutuklanmasına karşı bir kaç sene önce kurduklarını aktardı.

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Gazze'ye yönelik "insanlık dışı bir davranış" gösterildiğini dile getiren Fruchtman, "İsrail, Gazze'ye insani yardım girişine izin vermiyor ve çok sayıda çocuk açlıktan ölüyor." dedi.

Fruchtman, Gazze'deki çocukların bir parça yiyecek bulmak için boş tencere taşıdıkları görüntülere atıfla bu eylemi düzenlediklerini belirterek "Aç bırakmak bir savaşı kazanmanın yolu değildir. Hiçbir şey elde etmenin yolu değildir." ifadelerini kullandı.

Soykırıma maruz kalmış Yahudi toplumunun kimsenin açlıktan ölmesine razı olmaması gerektiğini kaydeden Fruchtman, "Bu dünyada hiçbir aile, hiçbir çocuk açlıktan ölmemeli. Burada bulunmamızın sebebi de bu."

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