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Dünya

El Salvador Devlet Başkanı Bukele'nin çetelerle gizli anlaşmalar yaptığı iddiası

El Salvador Devlet Başkanı Nayib Bukele'nin çetelerle gizli anlaşmalar yaptığı iddiası ülkede tartışmalara neden oldu.

Sinan Doğan  | 04.05.2025 - Güncelleme : 04.05.2025
El Salvador Devlet Başkanı Bukele'nin çetelerle gizli anlaşmalar yaptığı iddiası

Bolivar

Barrio 18 çetesinin liderlerinden "Charli de IVU" lakaplı Carlos Cartagena Lopez, El Faro gazetesine verdiği röportajda, Bukele'nin siyasi kariyerini sürdürmek için çetelerle anlaşma yaptığını öne sürdü.

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Cartagena, söz konusu anlaşmanın Bukele'nin 2014'te San Salvador Belediye Başkanlığı döneminde başladığını ve devlet başkanlığı seçimini kazanmasına kadar sürdüğünü iddia etti.

Başkent San Salvador'un belediye başkanlığını kazanmanın önemine dikkati çeken Cartagena, "Unutmayın ki San Salvador'a hakim olan, her şeye hakim olur. O dönemde önemli olan belediye başkanlığıydı çünkü bu onu şu anda bulunduğu konuma taşıyacaktı." ifadesini kullandı.

MS-13 (Mara Salvatrucha) çetesinin liderlerinden "El Crook" lakaplı Elmer Canales Rivera da El Faro'ya yaptığı açıklamada, benzer suçlamalarda bulunarak Bukele'ye destek verdiklerini ileri sürdü.

El Faro'nun Genel Yayın Yönetmeni Oscar Martinez de El Pais gazetesine verdiği demeçte, "Çetelerin Bukele'yi nasıl önemli bir siyasetçiye dönüştürdüğünü anlatıyorlar. Bukele'nin çetelerle işbirliği olmadan iktidara yükselmesini anlamak mümkün değil." değerlendirmesinde bulundu.

Barrio 18 çetesinin liderlerinden Cartagena'nın 21 Nisan 2022'de polis kontrol noktasında gözaltına alınmasından kısa süre sonra serbest bırakılması ülkede tartışmalara yol açmıştı.

Bukele hükümeti iddiaları kabul etmiyor

El Salvador basınına göre, Bukele yönetimi, iddiaları reddederek çetelerle herhangi bir gizli anlaşma yapılmadığını savundu.

Devlet Başkanı Bukele, seçimi kazanmasının ardından 27 Mart 2022'de çetelere karşı olağanüstü hal ilan etmişti. Bu kapsamda yürütülen operasyonlarda 85 binden fazla kişi gözaltına alınmıştı.

Yerel basına göre, gözaltına alınanlardan 400'ü cezaevinde hayatını kaybetti.

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