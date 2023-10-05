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Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Mehmet Özhaseki, Ankara’da "Deprem Gerçeği ve Kentsel Dönüşüm Şurasının Sonuç Bildirgesi"nin kamuoyuyla paylaşıldığı toplantıda konuşuyor.
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Teknoloji

İstanbul'un Üsküdar ilçesindeki alan "teknoloji geliştirme bölgesi" ilan edildi

İstanbul'un Üsküdar ilçesi Kandilli Mahallesi'ndeki bir bölge "Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Teknoloji Geliştirme Bölgesi" olarak belirlendi.

Mustafa Çalkaya  | 05.10.2023 - Güncelleme : 05.10.2023
İstanbul'un Üsküdar ilçesindeki alan "teknoloji geliştirme bölgesi" ilan edildi

Ankara

Konuya ilişkin Cumhurbaşkanı Kararı, Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi.

Buna göre, İstanbul'un Üsküdar ilçesi Kandilli Mahallesi'ndeki yaklaşık 47 bin 65 metrekarelik alan "Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Teknoloji Geliştirme Bölgesi" olarak tahsis edildi.

Öte yandan, Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında yayımlanan diğer Cumhurbaşkanı Kararı ile İstanbul'un Sarıyer ilçesi Rumelihisarı Mahallesi'ndeki Boğaziçi Üniversitesi Teknoloji Geliştirme Bölgesi'nin sınırları da değiştirildi.

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