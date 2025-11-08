Dolar
42.21
Euro
48.90
Altın
4,001.38
ETH/USDT
3,450.00
BTC/USDT
102,239.00
BIST 100
10,924.53
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
Kocaeli Dilovası'ndaki bir parfüm deposunda çıkan yangının ardından soğutma çalışmaları sürüyor.
logo
Ekonomi

İhracatın finansmanına yönelik yeni destek mekanizmaları yürürlüğe girdi

İhracatçıların finansmana erişimini kolaylaştırmak ve küresel pazarlarda rekabet güçlerini artırmak amacıyla geniş kapsamlı alıcı kredileri destek programı başlatıldı.

Mertkan Oruç  | 08.11.2025 - Güncelleme : 08.11.2025
İhracatın finansmanına yönelik yeni destek mekanizmaları yürürlüğe girdi

Ankara

İhracat Destekleri Hakkında Kararda Değişiklik Yapılmasına Dair Cumhurbaşkanı Kararı, Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi.

📲 Artık haberler size gelsin
AA'nın WhatsApp kanallarına katılın, önemli gelişmeler cebinize düşsün.

🔹 Gündemdeki gelişmeler, özel haber, analiz, fotoğraf ve videolar için Anadolu Ajansı
🔹 Anlık gelişmeler için AA Canlı

Ticaret Bakanlığından edinilen bilgiye göre, alıcı kredileri, sağladığı finansman avantajlarıyla yeni pazarlara uygun maliyetlerle girişi kolaylaştırıyor, finansmana erişiminde zorluk yaşayan ülkelerde ticari güveni artırarak ve finansal riskleri azaltarak ihracatçıyı destekliyor ve Türkiye'nin üretim kabiliyetini finansman gücüyle birleştirmesi noktasında önemli katkı sunuyor.

Yürürlüğe giren destek programıyla Türk Eximbank tarafından kullandırılan alıcı kredileri kapsamında orta ve uzun vadeli kredilerin yanında akreditifli işlemler gibi kısa vadeli alıcı kredileri de rekabetçi faiz oranlarıyla kullanılması için desteklenecek, yurt dışında üstlenilen müteahhitlik projeleri kapsamında ihraç edilen yatırım malları için de faiz desteği aynı şekilde uygulanacak.

Böylelikle ihracatçıların ürünlerini küresel ölçekte güvenli ve rekabetçi şartlarla finanse edebilmesi için güçlü bir altyapı oluşturulacak.

Karar kapsamında kullandırılan alıcı kredilerinin geri ödenmemesi durumunda Türk Eximbank üzerinde kalan risk yüzde 25 oranında ve yıllık toplam en fazla 1 milyar liraya kadar desteklenecek.

İhracatçı firmaların küresel rekabet gücünün yükseltilmesi amaçlanıyor

Sağlanan alıcı kredisi destekleriyle ihracatçılar, proje ölçeğine ve pazar dinamiklerine göre esnek ve geniş finans imkanlarına erişim sağlayabilecek, riskli pazarlara girişte öngörülebilir finansal avantajlara sahip olacak. Düşük finansman maliyetleriyle ihracat imkanına kavuşacak, yurt dışı rekabetçiliğini geliştirecek ve alıcılarına güvenli bir finansman çözümü sunarak ticari ilişkilerini güçlendirecek.

Yeni düzenlemelerle küresel pazarlarda rekabet edebilmek amacıyla en az üç şirketin bir araya gelerek kurdukları ihracat konsorsiyumlarına yönelik desteğin de kapsamı genişletilerek, yurt dışı birim kiralama, temel kurulum/konsept mimari çalışma giderleri ve depolama hizmetlerine ilişkin giderler desteklenecek.

Desteğin etkinliğinin artırılması ve farklı hedef pazarlara yönelik destekler sağlanmasını teminen ihracat konsorsiyumu statüsü alan şirketlerin her bir hedef pazar için 5 yıl süreyle desteklenmesine başlanacak.

Düzenlemelerle ölçek ekonomisinin getirdiği avantaj ile uluslararası pazarlara giriş maliyetlerinin azaltılması, ihraç ürünlerinin daha geniş coğrafyalarda tanıtılması, katma değerli ihracatın artırılması ve ihracatçı firmaların küresel rekabet gücünün yükseltilmesi amaçlanıyor.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
MEBİ'de "YKS Tarama Testleri" yayımlandı
Uzmanlardan depreme karşı dirençli şehirler için "kentsel dönüşüm" çağrısı
Bakan Uraloğlu, Orta Doğu ve Afrika'yı buluşturacak ulaştırma zirvesine katılacak
Komşusunun balkonuna halı silkeleyen sanığa "huzuru bozma" cezası
Enerji Kimlik Belgesi düzenlenen bina sayısı 1,4 milyona ulaştı

Benzer haberler

İhracatın finansmanına yönelik yeni destek mekanizmaları yürürlüğe girdi

İhracatın finansmanına yönelik yeni destek mekanizmaları yürürlüğe girdi

Nükleer risklere ilişkin sorumluluk sigortası yönetmeliğinde değişiklik

EPDK elektrik piyasasında 18 şirkete lisans verdi

Posta yoluyla yurt dışından gelen eşyanın beyanında 6'lı GTİP bilgisi aranacak

Posta yoluyla yurt dışından gelen eşyanın beyanında 6'lı GTİP bilgisi aranacak
Hayvancılık desteklemelerinin uygulanmasında düzenlemeye gidildi

Hayvancılık desteklemelerinin uygulanmasında düzenlemeye gidildi
Avukatlık asgari ücret tarifesi belirlendi

Avukatlık asgari ücret tarifesi belirlendi
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet