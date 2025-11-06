Dolar
42.10
Euro
48.73
Altın
4,015.10
ETH/USDT
3,387.70
BTC/USDT
103,400.00
BIST 100
11,073.89
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Ekonomi

Posta yoluyla yurt dışından gelen eşyanın beyanında 6'lı GTİP bilgisi aranacak

Posta yoluyla yurt dışından gelen eşyalar beyan edilirken 6'lı GTİP (tarife alt pozisyonu) bilgisi talep edilecek.

Ayşe Böcüoğlu Bodur  | 06.11.2025 - Güncelleme : 06.11.2025
Posta yoluyla yurt dışından gelen eşyanın beyanında 6'lı GTİP bilgisi aranacak

Ankara

Ticaret Bakanlığınca hazırlanan "Posta ve Hızlı Kargo Yoluyla Taşınan Eşyanın Gümrük İşlemlerine İlişkin Tebliğ'de Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ", Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi.

📲 Artık haberler size gelsin
AA'nın WhatsApp kanallarına katılın, önemli gelişmeler cebinize düşsün.

🔹 Gündemdeki gelişmeler, özel haber, analiz, fotoğraf ve videolar için Anadolu Ajansı
🔹 Anlık gelişmeler için AA Canlı

Buna göre posta yoluyla yurt dışından taşınan eşyanın gümrük işlemlerinde 6'lı GTİP bilgisi aranacak. Böylece eşyaların beyan süreçleri gümrüklerde daha da kolaylaşacak.

Hızlı kargoyla yurt dışından gelen eşyalarda ise 8'li GTİP bilgisi aranmaya devam edilecek.

Ayrıca, konsinye ihracatın basitleştirilmiş gümrük beyannamesiyle yapılmasına da imkan sağlandı.

Bakanlık yetkilileri, bu düzenlemeyle e-ticaret işlemlerinde ve e-ihracatta ülkenin uluslararası alanda uyumunun ve gelişiminin sağlanmasının hedeflendiğini, e-ticarette şeffaflık ve güvenilirliğin amaçlandığını bildirdi.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan CHP Genel Başkanı Özel'e 500 bin liralık tazminat davası
Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı ile TÜRSAB arasında işbirliği protokolü imzalandı
Sakarya'da Bizans dönemine ait 589 eser ele geçirildi
Malatya'nın Battalgazi ilçesinde deprem konutları ve iş yerlerinde sona yaklaşıldı
Dışişleri Bakanı Fidan: 263 temsilciliğimizle dünyada 3'üncü en büyük diplomatik temsil ağına sahibiz

Benzer haberler

Posta yoluyla yurt dışından gelen eşyanın beyanında 6'lı GTİP bilgisi aranacak

Posta yoluyla yurt dışından gelen eşyanın beyanında 6'lı GTİP bilgisi aranacak

Ticaret Bakanlığı ekim ayı veri bültenini yayımladı

Hayvancılık desteklemelerinin uygulanmasında düzenlemeye gidildi

MEB'in "Resimle Anlat, Ahiliği Yaşat" yarışmasına başvurular başladı

MEB'in "Resimle Anlat, Ahiliği Yaşat" yarışmasına başvurular başladı
Avukatlık asgari ücret tarifesi belirlendi

Avukatlık asgari ücret tarifesi belirlendi
Ticaret Bakanlığı, kasım ayı indirimlerini yakından takip edecek

Ticaret Bakanlığı, kasım ayı indirimlerini yakından takip edecek
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet