Euro
10.38
Dolar
8.70
BIST 100
1,414.89
Altın
1,784.71
Türkçe English BHS Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Teknoloji

'Grizu-263 Uzay Takımı' ABD'deki model uydu yarışmasına damga vurdu

Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi (BEÜ) Mühendislik Fakültesi öğrencilerinden oluşan Grizu-263 Uzay Takımı, ABD'de yapılan Cansat Competition Model Uydu Yarışması'nda 4'üncü olmanın gururunu yaşıyor.

Gökhan Yılmaz   | 24.06.2021
'Grizu-263 Uzay Takımı' ABD'deki model uydu yarışmasına damga vurdu

Zonguldak

Amerikan Ulusal Havacılık ve Uzay Dairesi (NASA) tarafından desteklenen, dünyanın en prestijli model uydu yarışmalarından biri olan Cansat Competition 2021 Yarışması'nda finale kalan Grizu-263, dünyanın birçok üniversitesini geride bırakarak model uydu yarışmasını dünya 4'üncüsü olarak tamamladı.

Geleneksel bir tasarla-yap-fırlat modeli öğrenci yarışması olan CanSat Competition'da ilk 20'deki tek Türk takımı olan Grizu-263, Türkiye'yi bu yıl da başarıyla temsil etti.

BEÜ Rektörü Prof. Dr. Mustafa Çufalı, gazetecilere yaptığı açıklamada, sürdürülebilirlik açısından başarının önemli olduğunu belirterek, "Arkadaşlarımız başarılarını korumayı ve birçok alanda çıtayı yükseltmeyi başarıyorlar. Türkiye'den de birçok yarışmacı olmuştu. Bizim takımımız dünya dördüncüsü oldu. Kendilerini tebrik ediyorum." dedi.

Takım danışmanı ve Mühendislik Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Bülent Ekmekçi de yarışmanın dünyanın prestijli yarışmalarından biri olduğunu dile getirerek, "2018'den beri derecelerimiz var. İki dünya ikinciliği, iki dünya dördüncülüğü elde ettik. 5 yıllık süreç içinde takdir edilesi başarı hikayemiz oluştu." diye konuştu.

Grizu-263 Uzay Takımı Kaptanı Çağla Aytaç Dursun da elde ettikleri başarılardan dolayı gururlu olduklarını belirterek, "5 yıl önce takımı kurduğumuzda sürdürülebilir başarıyı elde etme sözümüz vardı. En büyük amacımız buydu ve bu amacımızı yeni gelen başarımızla perçinlediğimizi düşünüyorum. Bu yıl dünya üzerinde seçkin üniversitelerden 44 takımın finale kaldığı yarışmayı ilk 20'deki tek Türk takımı olarak dördüncü tamamladık." ifadelerini kullandı.

Salgın sürecinde büyük fedakarlıklar göstererek yarışmaya hazırlandıklarını söyleyen Dursun, büyük emek veren takım arkadaşlarına teşekkür etti.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
ABD'de Kovid-19 salgınında son 24 saatte 369 kişi öldü
Dünya genelinde 2 milyar 790 milyon dozdan fazla Kovid-19 aşısı yapıldı
Fransa’da Kovid-19’un Delta varyantı yayılıyor
Hindistan'da Kovid-19 salgınında tedavisi süren hasta sayısı azalmaya devam ediyor
Sağlık Bakanlığınca uygulanan birinci ve ikinci doz aşı miktarı 45 milyonu aştı

Benzer haberler

ABD'de Kovid-19 salgınında son 24 saatte 369 kişi öldü

ABD'de Kovid-19 salgınında son 24 saatte 369 kişi öldü

'Grizu-263 Uzay Takımı' ABD'deki model uydu yarışmasına damga vurdu

Mobilya sektörü gözünü ABD pazarına dikti

ABD'nin çekildiği Afganistan'da, Taliban'dan korkan yerel işbirlikçiler ABD'ye sığınmak istiyor

ABD'nin çekildiği Afganistan'da, Taliban'dan korkan yerel işbirlikçiler ABD'ye sığınmak istiyor
BM'den ABD'ye 'Küba ambargosunu kaldır' çağrısı

BM'den ABD'ye 'Küba ambargosunu kaldır' çağrısı
ABD Genelkurmay Başkanı Milley: Afganistan'da 81 ilçe merkezi Taliban'ın elinde

ABD Genelkurmay Başkanı Milley: Afganistan'da 81 ilçe merkezi Taliban'ın elinde