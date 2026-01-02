Dolar
43.02
Euro
50.47
Altın
4,329.08
ETH/USDT
3,117.40
BTC/USDT
89,828.00
BIST 100
11,498.38
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Teknoloji

Dünyadaki nitelikli bilim insanları rotayı Türkiye'ye çevirdi

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, "88'i Türk olmak üzere 49 ülkeden, 175 nitelikli araştırmacı, TÜBİTAK'ın Uluslararası Lider ve Genç Araştırmacılar programlarımızın 2025 yılı çağrısına başvurdu." ifadesini kullandı.

Ayşe Böcüoğlu Bodur  | 02.01.2026 - Güncelleme : 02.01.2026
Dünyadaki nitelikli bilim insanları rotayı Türkiye'ye çevirdi

Ankara

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundaki hesabından söz konusu araştırma programına geçen yıl yapılan başvurulara ilişkin paylaşım yaptı.

📲 Artık haberler size gelsin
AA'nın WhatsApp kanallarına katılın, önemli gelişmeler cebinize düşsün.

🔹 Gündemdeki gelişmeler, özel haber, analiz, fotoğraf ve videolar için Anadolu Ajansı
🔹 Anlık gelişmeler için AA Canlı

Dünyanın en iyi üniversite ve araştırma merkezlerinden bilim insanlarının, rotayı Türkiye'ye çevirdiğini belirten Kacır, şunları kaydetti:

"88'i Türk olmak üzere 49 ülkeden, 175 nitelikli araştırmacı, TÜBİTAK'ın Uluslararası Lider ve Genç Araştırmacılar programlarımızın 2025 yılı çağrısına başvurdu. Harvard'dan Stanford'a, Oxford'dan Osaka'ya uzanan akademik birikim, Milli Teknoloji Hamlesi hedeflerimize giden yolda Türkiye'de buluşuyor. Ülkemizin bilim, araştırma ve teknoloji ekosistemini güçlü kılacak adımlar atmayı sürdüreceğiz."


Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
"Daltonlar suç örgütü davası"nda izinsiz ses ve görüntü kaydı alan avukat tutuklandı
ASKİ'den Ankara'daki bazı mahalleler için su kesintisi duyurusu
İstanbul'da terör örgütü DEAŞ'a yönelik operasyonda yakalanan 67 zanlı tutuklandı
İstanbul'da yeni yılın ilk "Huzur İstanbul" uygulaması yapıldı
Bayrampaşa Belediyesine yönelik yolsuzluk soruşturmasında 2 şüpheli tutuklandı
bannerpartial1
bannerpartial2

Benzer haberler

Dünyadaki nitelikli bilim insanları rotayı Türkiye'ye çevirdi

Dünyadaki nitelikli bilim insanları rotayı Türkiye'ye çevirdi

Bakan Kacır, fındık kabuğundan sanayinin kritik süreçlerinde kullanılan “aktif karbon” üreten firmayı ziyaret etti

Bakan Kacır: Milli Teknoloji ve Yapay Zeka Genel Müdürlüğü, veri merkezi ve bulut bilişim altyapısını geliştirecek

Gıdada sürdürülebilirlik için uluslararası AR-GE projeleri desteklenecek

Gıdada sürdürülebilirlik için uluslararası AR-GE projeleri desteklenecek
Nadir genetik hastalıklara "yeni teknolojik yaklaşımlar" ile çare bulunması hedefleniyor

Nadir genetik hastalıklara "yeni teknolojik yaklaşımlar" ile çare bulunması hedefleniyor
Bilgi ve iletişim teknolojileri alanındaki AR-GE projeleri desteklenecek

Bilgi ve iletişim teknolojileri alanındaki AR-GE projeleri desteklenecek
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet