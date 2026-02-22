Dolar
Teknoloji

Denizciliğin İnterneti ve NAVDAT projeleriyle kritik su yollarında haberleşme altyapısı güçlenecek

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, "Denizciliğin İnterneti" ve NAVDAT​​​​​​​ projelerinin Türkiye'nin denizcilik vizyonuna önemli katkı sağlayacağını belirtti.

Mert Davut  | 22.02.2026 - Güncelleme : 22.02.2026
Denizciliğin İnterneti ve NAVDAT projeleriyle kritik su yollarında haberleşme altyapısı güçlenecek

Ankara

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu,  yaptığı yazılı açıklamada, Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğünün söz konusu projeleri hakkında bilgi verdi.

Anılan projelerle Türkiye'nin deniz haberleşme ve izleme altyapısını güçlendirdiklerine işaret eden Uraloğlu, bu projelerle boğazlar başta olmak üzere ülkenin kritik su yollarında dijitalleşmeyi ileri seviyeye taşıyacaklarını bildirdi.

"Denizciliğin İnterneti"yle seyir süreçleri daha yakından takip edilecek

Denizciliğin İnterneti Projesi kapsamında Türk boğazlarında seyir halindeki gemilerin güvenliğini ve seyir emniyetini artırmak için birçok yenilikçi çözüm sunmayı hedeflediklerini belirten Uraloğlu, şu ifadeleri kullandı:

"Projeyle, geleneksel fener ve şamandıra sistemlerinin izlenmesi, deniz ekosisteminin tehditlerinin belirlenmesi ve gemilerin takibi gibi önemli alanlarda dijital bir platform kurulması gerekliliğine çözüm oluşturmayı amaçlıyoruz. Projede kullanılacak olan uzak menzil haberleşme altyapıları, mevcut haberleşme altyapısına yedek olacak şekilde eklenerek veri iletişimi güvence altına alınacak. Boğazın farklı noktalarına yerleştirilecek 3 yüzer seyir yardımcısı ve 1 fener kulesi gibi yapılar, hidrografik, meteorolojik ve gemilerin seyir bilgilerini tespit edebilecek şekilde tasarlandı. Proje, gemi trafiğinin yönetim hizmetlerini etkin bir şekilde sunarak kritik su yollarında güvenli seyrüseferi kolaylaştıracak ve acil durum müdahalelerini destekleyecek."

Uraloğlu, proje kapsamında kurulacak sistemle gemi trafiğinin daha etkin yönetileceğine işaret ederek, "Denizciliğin İnterneti Projesi'yle gemi trafiği yönetimini dijital ortamda daha etkin hale getireceğiz. Kritik su yollarımızda seyir süreçlerini daha yakından takip ederek operasyonel kabiliyetimizi artıracağız." değerlendirmesinde bulundu.

NAVDAT'la deniz haberleşmesinde yeni dönem

NAVDAT Projesi'nin de deniz haberleşme sistemlerinin modernizasyonuna önemli katkı sağlayacağına dikkati çeken Uraloğlu, "İstanbul'da kuracağımız NAVDAT alıcı ve verici istasyonları ile gemilere 7 gün 24 saat kesintisiz haberleşme hizmeti sunacağız. Bu sistem sayesinde gemilere grafik, metin ve multimedya içeriklerini daha hızlı şekilde iletebileceğiz." ifadelerini kullandı.

Uraloğlu, NAVDAT'ın mevcut sistemlere göre daha yüksek veri aktarım kapasitesi sunduğunun altını çizerek, şunları kaydetti:

"Bu projeyle gemi ve kıyı istasyonları arasındaki iletişimi güçlendireceğiz. Denizcilik operasyonlarının etkinliğini artıracağız. Deniz kazalarının önlenmesine yönelik daha hızlı uyarı sistemi sağlayacağız ve mevcut sistemlerle uyumlu, sürdürülebilir ve ekonomik bir altyapı oluşturacağız. Deniz haberleşme altyapımızı daha modern, daha güçlü ve uluslararası standartlara uyumlu hale getireceğiz. Söz konusu projeler Türkiye'nin denizcilik vizyonuna önemli katkı sağlayacak. Hayata geçirdiğimiz projelerle deniz haberleşme altyapımızı güçlendiriyor, denizcilikte dijital dönüşümü kararlılıkla sürdürüyoruz."

