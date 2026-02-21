Dolar
Ekonomi

Hava yollarında dijital sistemle 30 bin 750 yolcu talebi alındı

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Sivil Havacılık Genel Müdürlüğünce (SHGM) dijital ortamda uygulamaya alınan yolcu hakları başvuru sistemiyle, Mart 2025'ten bu yana 30 bin 750 başvuruyu ele aldıklarını bildirdi.

Mert Davut  | 21.02.2026 - Güncelleme : 21.02.2026
Hava yollarında dijital sistemle 30 bin 750 yolcu talebi alındı

Ankara

Uraloğlu, yazılı açıklamasında, dijitalleşme çalışmaları kapsamında SHGM tarafından yolcu hakları başvuru sisteminin uygulamaya alındığını belirtti.

Sistemle, Mart 2025'ten bu yana 30 bin 750 yolcu hakkı başvurusunu elektronik ortamda ele aldıklarına işaret eden Uraloğlu, "Sistemle 24 bin 150 başvuruyu dijital ortamda sonuçlandırdık." ifadesini kullandı.

Uraloğlu, sivil havacılık faaliyetlerinde yolcu haklarının korunması ve yolcuların etkin şekilde başvuru yapabilmesi amacıyla süreçleri dijital ortama taşıdıklarını anımsatarak, şu değerlendirmelerde bulundu:

"Başvuru ve değerlendirme işlemleri artık tamamen elektronik ortamda yürütülüyor. Örneğin, olağanüstü olmayan durumlarda uçuş iptali, uçuşun planlanan saatinden sonra gerçekleşmesi, geçerli bilete sahip olunmasına rağmen fazla satış sebebiyle uçağa kabul edilmeyen yolcular ile hizmet sınıfının üst veya alt sınıfa değiştirilmesi gibi birçok durumda yolcularımızın ilgili mevzuat çerçevesinde hakları bulunuyor. Bu doğrultuda yolcularımız, uçuşlarına ilişkin tüm bilgi ve belgeleri Sivil Havacılık Bilgi Yönetim Sistemi KDM-ERP üzerinden (https://kdmerp.shgm.gov.tr/) yükleyerek başvurularını elektronik ortamda gerçekleştirebiliyor ve başvuru süreçlerini çevrim içi olarak takip edebiliyor."

"Uygulamayla uyuşmazlıkların kısa sürede çözüme kavuşmasını amaçlıyoruz"

Yolcu hakları başvurularının, elektronik ortamda doğrudan ilgili hava yolu işletmesine iletildiğine işaret eden Uraloğlu, işletmelere, başvurunun değerlendirilmesi ve cevaplandırılması için 30 günlük süre tanındığını bildirdi.

Uraloğlu, bu uygulamayla başvuruların öncelikle hizmeti sunan işletmeler tarafından değerlendirilmesini sağlayarak uyuşmazlıkların kısa sürede çözüme kavuşmasını amaçladıklarını ifade etti.

Dijital sistem sayesinde başvuruların kayıt altına alınarak şeffaf şekilde takip edildiğine dikkati çeken Uraloğlu, sistemin, başvuruların standart formatta alınmasını sağladığını, böylece değerlendirme süreçlerinde birlik ve tutarlılığın güçlendiğini aktardı.

"Yolcu haklarının korunması açısından önemli katkı sağlıyor"

Bu sistemin işlem süreçlerini hızlandırdığına işaret eden Uraloğlu, şunları kaydetti:

"Tüm süreçlerin merkezi olarak yönetilmesi, istatistiksel analiz ve politika geliştirme kapasitemizi güçlendirdi. Dijitalleşme sayesinde hem yolcu memnuniyetini hem de kurumsal etkinliği artırdık. Dijital yolcu hakları sistemi, mevzuata uygun şekilde işleyişini sürdürüyor. Sistem, yolcu haklarının korunması ve başvuruların etkin şekilde sonuçlandırılması açısından önemli katkı sağlıyor. Elektronik başvuru altyapısı, önümüzdeki süreçte de yolcuların hak arama süreçlerini kolaylaştırmaya devam edecek."

