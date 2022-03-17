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Teknoloji

Çin uzaktan algılama özellikli Yaogan-34 uydusunu fırlattı

Çin, uzaktan algılama özellikli, "Yaogan" sınıfı yer gözlem uydusunu uzaya gönderdi.

Emre Aytekin   | 17.03.2022
Çin uzaktan algılama özellikli Yaogan-34 uydusunu fırlattı

Pekin

Çin haber ajansı Xinhua'nın haberine göre, "Yaogan-34 02" uydusu, Long March (Uzun Yürüyüş) 4C roketiyle, ülkenin kuzeybatısındaki Ciuçüen Uydu Fırlatma Merkezi'nden fırlatıldı.

Uydunun fırlatışın ardından planlanan yörünge konumuna yerleştiği bildirildi.

Fırlatma, Long March roketleriyle icra edilen 411'inci görev oldu.

Uzaktan algıma özelliğine sahip optik uydunun, toprak kaynaklarının takibi, kent planlaması, hasat tahmini ile afet önleme ve koruma çalışmalarına destek sağlaması amaçlanıyor.

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