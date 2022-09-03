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Teknoloji

Çin uzaktan algılama özellikli "Yaogan-33" uydusunu fırlattı

Çin, uzaktan algılama özellikli, "Yaogan" sınıfı yer gözlem uydusunu uzaya gönderdi.

Emre Aytekin   | 03.09.2022
Çin uzaktan algılama özellikli "Yaogan-33" uydusunu fırlattı

Pekin

Çin haber ajansı Xinhua'nın haberine göre, "Yaogan-33 02" uydusu, Long March (Uzun Yürüyüş) 4C roketiyle, ülkenin kuzeybatısındaki Ciuçüen Uydu Fırlatma Merkezi'nden fırlatıldı.

Uydunun fırlatışın ardından planlanan yörünge konumuna yerleştiği bildirildi.

Fırlatma, Long March roketleriyle icra edilen 435'inci görev oldu.

Uzaktan algıma özelliğine sahip optik uydunun, bilimsel deneyler, toprak kaynaklarının takibi, hasat tahmini ile afet önleme ve koruma çalışmalarına destek sağlaması amaçlanıyor.

Çin, "Yaogan-33 01" uydusunu 28 Aralık 2020'de yörüngeye yollamıştı.


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