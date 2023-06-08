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Teknoloji

Bolu'da sahipsiz köpeklerin etki alanı çipli takip sistemiyle belirleniyor

Bolu'da sahipsiz köpeklerin etki alanlarının belirlenmesi amacıyla başlatılan projede, yaşam alanlarındaki hareketliliğin yanı sıra cinsiyet, kısırlaştırma ve sağlık durumları kayıt altına alınıyor.

Zafer Göder  | 08.06.2023 - Güncelleme : 08.06.2023
Bolu'da sahipsiz köpeklerin etki alanı çipli takip sistemiyle belirleniyor Fotoğraf: Zafer Göder/AA

Bolu

Batı Karadeniz Ormancılık Araştırma Enstitüsü, Düzce Üniversitesi Orman Fakültesi, Doğa Koruma ve Milli Parklar 9. Şube Müdürlüğü ve Bolu Belediyesi Veteriner İşleri Müdürlüğü ortaklığında 2021'de "Bolu İli Merkez İlçesi Yerleşim ve Rekreasyon Alanlarında Başıboş Köpek Sorunu" projesi başlatıldı.

Veteriner İşleri Müdürlüğüne bağlı barınma alanından seçilen ve takılan GPS tasmasıyla uydudan takip edilen köpekler, kent merkezi, mahalleler, köyler, ormanlık alanlar ve Abant Gölü Milli Parkı'nda izleniyor.

Projenin diğer ayağında ise köpeklerin cinsiyetleri, kısırlaştırılma ve tasma durumları, hastalık veya fiziksel sakatlıkları ile muhtemel beslenme noktaları tespit ediliyor, yaban hayatının olduğu orman alanlarındaki geçiş güzergahları fotokapan ile izleniyor.

Elde edilen verilerin 2024'te rapora dönüştürüleceği çalışmanın çıktılarından hareketle, sahipsiz köpeklerin birbirleri, diğer hayvanlar, insanlar ve yaban hayatıyla etkileşimi ortaya konulup sorunların önüne geçilmesi amaçlanıyor.

"Sokaklara terk etmememiz gerekiyor"

Batı Karadeniz Ormancılık Araştırma Enstitüsü Müdürü Mustafa Arslan, AA muhabirine, başıboş köpeklerin, insanlar ve diğer hayvan türleri ile yaban hayatı açısından zaman zaman sorunlara yol açabildiğini söyledi.

Bu sorunların belirlenmesi ve önlem alınabilmesi için çalışmayı yürüttüklerini dile getiren Arslan, "Hepimiz hayvanseveriz. Kedi, köpek gibi evcil hayvanları besliyoruz. Ancak aldıktan sonra sorumluluğunu taşıyarak ölünceye kadar yanımızda barındırmamız, sokaklara terk etmememiz gerekiyor." dedi.

Arslan, başıboş köpeklerin insanlara ve yaban hayvanlarına saldırdığına yönelik haberlerin medyada yer aldığını anımsatarak, daha önceki çalışmalarda Abant'ta sahipsiz kalıp yabanlaşmış köpeklerin geyik, ceylan gibi hayvanlara saldırdıklarını tespit ettiklerini belirtti.

GPS'li tasmalar aracılığıyla uydu üzerinden köpeklerin hareketlerini takip ettiklerini söyleyen Arslan, "Projede köpeklerin popülasyon olarak dağılımları, ne kadarlık alana etki ettikleri ve yayıldıklarını tespit etmiş olacağız." diye konuştu.

Arslan, daha önceki çalışmalarında başıboş köpeklerin tehlike potansiyellerinin ortaya konulduğuna dikkati çekerek, projeyle bu potansiyeli bilimsel verilerle ispatlamayı amaçladıklarını ifade etti.

Sahiplenildikten sonra sokağa terk edilen köpeklerin, yabanileşmeye ve çevreye zarar vermeye başladığını dile getiren Arslan, "Biliyoruz ki insanlara dahi zarar verebiliyorlar. Birden fazla köpeğin bir araya gelip toplu hareket ettiğini, grup olma durumunda daha çok saldırganlaştığını da çalışmalarımızda görüyoruz." dedi.

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