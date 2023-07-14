Dolar
26.17
Euro
29.41
Altın
1,958.67
ETH/USDT
1,999.70
BTC/USDT
31,266.00
BIST 100
6,437.74
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
Milas-Bodrum Havalimanı yolunda ormanlık alanda çıkan yangına havadan ve karadan müdahale sürüyor.
logo
Teknoloji

Associated Press, haber arşivini yapay zeka modeli Chat GPT ile paylaşacak

OpenAI şirketinin yapay zeka modeli Chat GPT, uluslararası haber ajansı The Associated Press’in (AP) 1985’ten bu yana ürettiği haber arşivine erişim sağlayacak.

Ecem Şahinli Ögüç  | 14.07.2023 - Güncelleme : 14.07.2023
Associated Press, haber arşivini yapay zeka modeli Chat GPT ile paylaşacak

Ankara

Teknoloji şirketi OpenAI ve AP haber ajansının yaptığı anlaşma kapsamında Chat GPT, AP’nin arşivine erişecek. AP de Open AI’ın teknoloji üretim tecrübesinin gelişimine destek olacak.

Bu sayede yapay zeka, AP’nin 1985’ten bu yana ürettiği yazılı haber arşivine erişerek kendi sistemini eğitebilecek.

Diğer yandan anlaşmanın finansal kısmının ise gizli olduğu bilgisi paylaşıldı.

Yapay zekayla yazılan haberin güvenilirliği sorgulanıyor

Anlaşma, yapay zekanın iletişim alanındaki etkinliği konusunda, yapay zeka araçlarının diller üzerindeki güçlü hakimiyeti dolayısıyla yayılan yanlış bilgilerin, insan yazımlarından ayırt edilmesinde güçlük çıkarabileceği düşünülüyor.

Yapay zekayı “eğitmek” amacıyla kullanılan sanat, müzik ve yazı gibi fikri mülkiyetlerin telifinin nasıl sağlanacağı da sorgulanıyor.

"Telif hakkı ihlali" iddiasıyla 4 binden fazla yazar Google, Microsoft, Meta ve OpenAI gibi şirketlere dava açmıştı.

AP, halihazırda yapay zekayı metin yazımında kullanmamasına karşın başka yapay zeka türlerinden raporlar ve spor özetleri oluşturmak için faydalanıyor.

AP’nin Kıdemli Başkan Yardımcısı Kristin Heitmann, yapay zekanın, tarafsız haber içeriğinin gelişen teknoloji için gerekli olduğunu vurguladı.

AP ve OpenAI'nin yaptığı ortak açıklamada da yapay zeka sistemlerinin, sorumluluk sahibi bir şekilde kullanılacağına inanıldığı belirtildi.

​​​​​​​ABD, ChatGPT'yi geliştiren OpenAI'a soruşturma açmıştı

ABD Federal Ticaret Komisyonunun (FTC), ChatGPT'yi geliştiren OpenAI hakkında, kişisel itibarları ve verileri riske atarak tüketiciyi koruma yasalarını ihlal edip etmediğine ilişkin soruşturma başlattığı bildirilmişti.

Komisyon, OpenAI'dan "gerçek kişiler hakkında yanlış, yanıltıcı veya aşağılayıcı ifadeler" oluşturan ürünleriyle ilgili alınan tüm şikayetlerin ayrıntılı açıklamalarını sunmasını istemişti.​​​​​​​

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Başkentte bazı yollar trafiğe kapatılacak
İstanbul'da nem oranının yükselmesiyle sıcak hava etkisini artırdı
İstanbul'da "15 Temmuz Bağlamında Sivil Toplumun Önemi" paneli düzenlendi
Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Altun: 15 Temmuz ruhu geleceğimizin sigortasıdır
Şanlıurfa'da köpeğin saldırısına uğrayan 3 çocuk tedavi altına alındı

Benzer haberler

Associated Press, haber arşivini yapay zeka modeli Chat GPT ile paylaşacak

Associated Press, haber arşivini yapay zeka modeli Chat GPT ile paylaşacak

Meta’nın yeni sosyal medya platformu Threads'in üye sayısı 100 milyonu buldu

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet