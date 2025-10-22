Dolar
Teknoloji

OpenAI, yapay zeka destekli web tarayıcısı Atlas'ı tanıttı

ABD'li teknoloji şirketi OpenAI, "ChatGPT Atlas" adını verdiği yapay zeka destekli web tarayıcısını duyurdu.

Sevgi Ceren Gökkoyun  | 22.10.2025 - Güncelleme : 22.10.2025
New York

OpenAI'dan yapılan açıklamada, Atlas'ın ChatGPT'nin merkezde olduğu ve yapay zekayla donatılmış bir tarayıcı olarak tasarlandığı bildirildi.

Atlas'ta ChatGPT hafızasının yerleşik olduğu belirtilen açıklamada, bu sayede önceki sohbetlerde yer alan bilgi ve detayların yeni görevlerde kullanılabildiği aktarıldı.

Açıklamada, tarayıcı hafızası sayesinde ChatGPT'nin ziyaret edilen sitelerden bağlamı hatırlayabildiği ve ihtiyaç duyulduğunda geri getirebildiği ifade edildi.

Tarayıcı hafızasının tamamen isteğe bağlı olduğu vurgulanan açıklamada, kullanıcıların bu hafızayı istedikleri zaman görüntüleyebileceği, arşivleyebileceği veya silebileceği kaydedildi.

Açıklamada, tarama geçmişini silmenin ilgili hafıza kayıtlarını da otomatik olarak kaldırdığı belirtildi.

ChatGPT Atlas'ın bugün itibarıyla macOS işletim sistemi kullanıcıları için Free, Plus, Pro ve Go planlarında erişime açıldığı kaydedilen açıklamada, Windows, iOS ve Android işletim sistemleri için de yakında açılacağı bildirildi.

Atlas'ta "ajan modu" bulunduğuna da değinilen açıklamada, kullanıcı adına araştırma, analiz, etkinlik planlama, randevu alma gibi görevler yürütebilen bu modun, ChatGPT Plus, Pro ve Business kullanıcılarına ön izleme olarak sunulduğu kaydedildi.

