Dolar
42.60
Euro
50.17
Altın
4,262.40
ETH/USDT
3,187.70
BTC/USDT
90,000.00
BIST 100
11,233.66
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, İstanbul’da “13. Para Sohbetleri Zirvesi”nde konuşuyor. Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, TBMM'de 2026 yılı bütçe görüşmeleri kapsamında Genel Kurul'a hitap ediyor.
logo
Dünya, Yapay zeka

Disney, OpenAI'ya 1 milyar dolar yatırım yapacak

The Walt Disney Company, içerik lisanslama ortaklığı konusunda OpenAI ile anlaşmaya varıldığını ve şirkete 1 milyar dolarlık sermaye yatırımı yapacağını duyurdu.

Dilara Zengin Okay  | 11.12.2025 - Güncelleme : 11.12.2025
Disney, OpenAI'ya 1 milyar dolar yatırım yapacak

Washington

Şirketten yapılan açıklamada, Disney'in sevilen karakterlerinin üretken yapay zeka video platformu Sora'ya taşınması için önemli bir anlaşma sağlandığı belirtildi.

📲 Artık haberler size gelsin
AA'nın WhatsApp kanallarına katılın, önemli gelişmeler cebinize düşsün.

🔹 Gündemdeki gelişmeler, özel haber, analiz, fotoğraf ve videolar için Anadolu Ajansı
🔹 Anlık gelişmeler için AA Canlı

Açıklamada, The Walt Disney Company ve OpenAI'ın, Disney'in Sora'nın ilk büyük içerik lisanslama ortağı olması konusunda anlaşmaya vardığı kaydedildi.

Lisans anlaşmasının süresinin 3 yıl olduğu aktarılan açıklamada, bu kapsamda Sora'nın Disney, Marvel, Pixar ve Star Wars'tan 200'ü aşkın karakteri kullanarak hayranların izleyip paylaşabileceği kısa videolar üretebileceği ifade edildi.

Ayrıca açıklamada, Disney'in OpenAI'ye 1 milyar dolarlık sermaye yatırımı yapacağı belirtildi.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
İzmir'de 2 kişinin akıma kapılarak ölümüne ilişkin davada verilen kararın gerekçesi açıklandı
Elazığ'da ışık hüzmesi güvenlik kamerasınca kaydedildi
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkmenistan'a gitti
Konya'da yer altı su kuyularında "akıllı" dönem başlıyor
Afyonkarahisar'da bir yağ fabrikasında çıkan yangına müdahale ediliyor

Benzer haberler

Disney, OpenAI'ya 1 milyar dolar yatırım yapacak

Disney, OpenAI'ya 1 milyar dolar yatırım yapacak

Hakkari'deki kayak merkezi yeni sezon için gün sayıyor

Take Off İstanbul, Türk girişimlerini küresel arenaya taşıyor

Amazon, Hindistan'a 35 milyar dolardan fazla yatırım planlıyor

Amazon, Hindistan'a 35 milyar dolardan fazla yatırım planlıyor
Türkiye ile Romanya arasındaki enerji işbirliği stratejik nitelikte bulunuyor

Türkiye ile Romanya arasındaki enerji işbirliği stratejik nitelikte bulunuyor
Türkiye'de gayrimenkul değerlendirmesinde yapay zeka dönemi hız kazanıyor

Türkiye'de gayrimenkul değerlendirmesinde yapay zeka dönemi hız kazanıyor
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet