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Teknoloji

ABD'nin 1972'den bu yana Ay'a iniş yapan ilk uzay aracı "Odysseus" yan yattı

ABD merkezli Intuitive Machines şirketinin "IM-1" misyonu kapsamında uzaya yolladığı "Odysseus" adlı uzay aracının, iniş yaptığı Ay'da yan yattığı bildirildi.

Ayşe İrem Tiryaki, Ekip  | 24.02.2024 - Güncelleme : 24.02.2024
ABD'nin 1972'den bu yana Ay'a iniş yapan ilk uzay aracı "Odysseus" yan yattı

Cape Canaveral

Intuitive Machines Üst Yöneticisi (CEO) Steve Altemus, konuya ilişkin basına yaptığı açıklamada, Ay'da yan yatan Odysseus'un "çok hızlı iniş yapması sebebiyle ayaklarından birinin takılmış olabileceğini" söyledi.

Altemus, "Devrilmiş olmasına rağmen aracın oldukça fazla operasyonel kabiliyeti bulunuyor." ifadesini kullandı.

Şirketin ilk açıklamasında ise Ay'a ilk inişi sırasında Odysseus'un dik durduğu belirtilmişti.

Odysseus ile 1972'den bu yana ilk kez Ay'a iniş

ABD'li özel şirket Intuitive Machines'in "IM-1" misyonu kapsamında Ay'a iniş için geliştirdiği uzay aracı, 15 Şubat'ta SpaceX üretimi Falcon 9 roketiyle ABD'nin Florida eyaletindeki Kennedy Uzay Merkezi'nden fırlatılmıştı.

Uzay aracı, 23 Şubat'ta TSİ 02.23'te Ay'a iniş yaparak 1972'deki "Apollo 17" misyonundan bu yana Ay'ın yüzeyine yumuşak iniş yapan ABD'ye ait ilk özel uzay aracı olarak tarihe geçmişti.

4,3 metre yüksekliğindeki altı ayaklı karbon fiber ve titanyum iniş aracı, NASA'nın Artemis Misyonu kapsamında kullanmayı planladığı 6 farklı deney için de yük taşıyordu.

NASA, birkaç yıl içinde Ay'a insan gönderme planları kapsamında Ay teslimatlarını ticarileştirme çabalarının bir parçası olarak, Odysseus'u inşa etmesi ve uçurması için Intuitive Machines şirketine 118 milyon dolar ödemişti.

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