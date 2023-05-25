Dolar
19.92
Euro
21.36
Altın
1,959.81
ETH/USDT
1,781.20
BTC/USDT
26,160.00
BIST 100
4,423.56
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Sultangazi’de Ahmed-i Hani Derneğini ziyaretinde konuşuyor
logo
Spor, Basketbol

Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nde play-off heyecanı başlıyor

Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nde play-off heyecanı yarın yapılacak 2 maçla başlayacak.

Emrah Oktay  | 25.05.2023 - Güncelleme : 25.05.2023
Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nde play-off heyecanı başlıyor

İstanbul

Ligde normal sezonu ilk 8'de bitiren Türk Telekom, Fenerbahçe Beko, Anadolu Efes, Pınar Karşıyaka, Frutti Extra Bursaspor, Darüşşafaka Lassa, Tofaş ve Galatasaray Nef, play-off'ta mücadele edecek.

Play-off çeyrek final eşleşmelerinde 2 galibiyet alan takımlar yarı finale yükselecek.

Çeyrek final müsabaka programı şöyle:

Yarın:

18.00 Türk Telekom-Galatasaray Nef (Ankara)

20.30 Pınar Karşıyaka-Frutti Extra Bursaspor (Mustafa Kemal Atatürk Karşıyaka)

27 Mayıs Cumartesi:

18.00 Anadolu Efes-Darüşşafaka Lassa (Sinan Erdem)

20.30 Fenerbahçe Beko-TOFAŞ (Ülker Spor ve Etkinlik)

30 Mayıs Salı:

18.00 Galatasaray Nef-Türk Telekom (Sinan Erdem)

20.30 Frutti Extra Bursaspor-Pınar Karşıyaka (TOFAŞ)

31 Mayıs Çarşamba:

18.00 Darüşşafaka Lassa-Anadolu Efes (Volkswagen Arena)

20.30 TOFAŞ-Fenerbahçe Beko (TOFAŞ)

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Samsun ve Çankırı'da sağanak etkili oldu
Türkiye "25 Mayıs Afrika Günü"nü kutladı
Diyanetin 2023 Yılı Kurban Hizmetlerinin Uygulanmasına Dair Tebliğ'i Resmi Gazete'de
Ankara'da DEAŞ operasyonunda 18 kişi gözaltına alındı
Antalya'da servis midibüsü ile otomobilin çarpıştığı kazada 12 kişi yaralandı

Benzer haberler

Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nde play-off heyecanı başlıyor

Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nde play-off heyecanı başlıyor

Heat'i yenen Celtics, NBA Doğu Konferansı final serisine tutundu

LeBron James'ten emeklilik sinyali

Basketbol Süper Ligi'nde play-off çeyrek final maçlarının programı belli oldu

Basketbol Süper Ligi'nde play-off çeyrek final maçlarının programı belli oldu
Lakers'ı 4-0'lık seriyle geçen Nuggets, tarihinde ilk kez NBA finaline çıktı

Lakers'ı 4-0'lık seriyle geçen Nuggets, tarihinde ilk kez NBA finaline çıktı

NBA tarihinin en skorer 9. basketbolcusu Carmelo Anthony emekli oldu

NBA tarihinin en skorer 9. basketbolcusu Carmelo Anthony emekli oldu
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet