İsrail'in ablukasını kırma hedefiyle İspanya'dan yola çıkan Küresel Sumud Filosu, Tunus’un Binzert Limanı’ndan Gazze'ye hareket edecek.
Spor, Basketbol

EuroBasket 2025'in final heyecanı Basketbol Gelişim Merkezi'nde yaşanacak

A Milli Erkek Basketbol Takımı'nın 2025 Avrupa Şampiyonası finalinde yarın Almanya ile oynayacağı karşılaşmanın heyecanı, Basketbol Gelişim Merkezi'nde (BGM) yaşanacak.

Metin Arslancan  | 13.09.2025 - Güncelleme : 13.09.2025
EuroBasket 2025'in final heyecanı Basketbol Gelişim Merkezi'nde yaşanacak Fotoğraf: Esra Bilgin/AA

İstanbul

Türkiye Basketbol Federasyonu ile milli basketbol takımları ana sponsoru Türkiye Sigorta'nın iş birliğinde düzenlenecek etkinlik, saat 18.00'de başlayacak.

Organizasyonda basketbolseverlere yiyecek ve içecek ikramları da yapılacak. Etkinliğe katılacak vatandaşlar, maçın başlayacağı saat 21.00'den itibaren final coşkusunu yaşayacak.

Ay-yıldızlı takım, EuroBasket 2025 finalinde yarın Letonya'nın başkenti Riga'da Almanya ile karşı karşıya gelecek.

