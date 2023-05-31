Türk Telekom, çeyrek final serisi son maçında Galatasaray NEF'i konuk edecek

Ankara
Ankara Spor Salonu'nda oynanacak karşılaşma saat 18.00'da başlayacak.
Normal sezonu lider bitirerek, play-off'a 8. sıradan giren Galatasaray NEF'i, Ankara'daki ilk maçta 94-85 mağlup eden Türk Telekom, rövanşı ise farklı kaybetti. Galatasaray NEF, İstanbul'daki maçı 86-71 kazanarak seriyi 1-1'e getirdi.
Türk Telekom, bu sezon sahasında oynadığı 16 lig maçını da kazandı.
Bu maçı kazanan takım adını yarı finale yazdıracak ve Pınar Karşıyaka'nın rakibi olacak.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.