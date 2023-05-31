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Spor, Basketbol

Türk Telekom, çeyrek final serisi son maçında Galatasaray NEF'i konuk edecek

Türk Telekom, Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi play-off çeyrek final serisi son maçında yarın Galatasaray NEF'le sahasında karşılaşacak.

Erkan Tiryaki  | 31.05.2023 - Güncelleme : 31.05.2023
Türk Telekom, çeyrek final serisi son maçında Galatasaray NEF'i konuk edecek

Ankara

Ankara Spor Salonu'nda oynanacak karşılaşma saat 18.00'da başlayacak.

Normal sezonu lider bitirerek, play-off'a 8. sıradan giren Galatasaray NEF'i, Ankara'daki ilk maçta 94-85 mağlup eden Türk Telekom, rövanşı ise farklı kaybetti. Galatasaray NEF, İstanbul'daki maçı 86-71 kazanarak seriyi 1-1'e getirdi.

Türk Telekom, bu sezon sahasında oynadığı 16 lig maçını da kazandı.

Bu maçı kazanan takım adını yarı finale yazdıracak ve Pınar Karşıyaka'nın rakibi olacak.

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