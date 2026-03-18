Dolar
44.27
Euro
50.76
Altın
4,818.90
ETH/USDT
2,194.00
BTC/USDT
71,367.00
BIST 100
13,115.13
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
Tel Aviv’den son duruma ilişkin yayındayız. Hayfa'dan son duruma ilişkin yayındayız. Beyrut’un Dahiye bölgesinden son duruma ilişkin yayındayız. Suudi Arabistan, Riyad'a füze saldırısı düzenlendiğini açıkladı. -VTR-
logo
Spor, Basketbol

Beşiktaş GAİN, BKT Avrupa Kupasında adını yarı finale yazdırdı

Basketbol BKT Avrupa Kupası çeyrek finalinde Beşiktaş GAİN, İtalya'nın Dolomiti Energia ekibini 77-76 yenerek yarı finale yükseldi.

Süha Gür  | 18.03.2026 - Güncelleme : 18.03.2026
Beşiktaş GAİN, BKT Avrupa Kupasında adını yarı finale yazdırdı Fotoğraf: Adem Kutucu/AA

İstanbul

Karşılaşmayı, kulüp başkanı Serdal Adalı ve Futbol A Takımı kaptanı Orkun Kökçü de yerinde izledi.

📲 Artık haberler size gelsin
AA'nın WhatsApp kanallarına katılın, önemli gelişmeler cebinize düşsün.

🔹 Gündemdeki gelişmeler, özel haber, analiz, fotoğraf ve videolar için Anadolu Ajansı
🔹 Anlık gelişmeler için AA Canlı

Salon: Beşiktaş GAİN Spor Kompleksi

Hakemler: Jordi Aliağa, Thomas Bissel, Sergio Manuel

Beşiktaş GAİN: Berk Uğurlu, Mathews 23, Morgan 10, Anthony Brown 16, Zizic 11, Dotson 3, Kamagate, Yiğit Arslan 7, Lemar 2, Thomas 3, Vitto Brown 2

Dolomiti Energia: Steward 29, Jones 4, Jogela 11, Mawugbe, 10 Aldridge 5, Niang 3, Jakimovski 1, Bayehe 1, Battle 12

1. Periyot: 17-16

Devre: 40-32

3. Periyot: 61-57

Beş faulle çıkan: 39.44 Aldridge (Dolomiti Energia)

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Benzer haberler

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet