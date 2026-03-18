Tel Aviv'den son duruma ilişkin yayındayız İsrail'in Beyrut'a düzenlediği hava saldırısında yıkılan binanın enkazı görüntülendi - VTR
Spor, Basketbol, Dünyadan Spor

Adem Bonalı Philadelphia 76ers, deplasmanda Denver Nuggets'a yenildi

Amerikan Basketbol Ligi'nde (NBA) milli basketbolcu Adem Bona'nın formasını giydiği Philadelphia 76ers, deplasmanda Denver Nuggets'a 124-96 yenildi.

Emre Aşıkçı  | 18.03.2026 - Güncelleme : 18.03.2026
Istanbul

Ball Arena'da oynanan karşılaşmada, Adem Bona 6 sayı, 3 ribaunt ve 1 asistle oynadı.

Sezonun 32. mağlubiyetini yaşayan 76ers'ta, MarJon Beauchamp 16 sayı kaydederken, Quentin Grimes ve Trendon Watford 12'şer sayıyla maçı tamamladı.

76ers'ta Joel Embiid, Tyrese Maxey ve Kelly Oubre sakatlıkları sebebiyle forma giyemedi.

Nuggets'ta Christian Braun 22 sayıyla maçın en skorer ismi olarak sezonun 42. galibiyetine katkı sundu.

Cameron Johnson 18, Nikola Jokic ise 8 sayı ve 14 asistle oynadı.

Thunder, play-off'ları garantileyen ilk takım oldu

Oklahoma City Thunder, deplasmanda Orlando Magic'i 113-108 yenerek NBA play-off'larına katılmayı garantileyen ilk takım oldu.

Kia Center'da oynanan mücadelede, Thunder'da Shai Gilgeous-Alexander 40 sayıyla takımını taşıdı.

Chet Holmgren 20 sayı ve 12 ribauntla "double-double" yaparken Ajay Mitchell 16 sayı kaydetti.

Magic'de Paolo Banchero 32 sayı ve 10 ribauntluk performans sergiledi. Desmond Bane 16, Jalen Suggs 14 ve Tristan da Silva ise 13 sayıyla maçı tamamladı.

"İmamoğlu çıkar amaçlı suç örgütü" davasının yedinci duruşması başladı
İletişim Başkanı Duran'dan 18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Deniz Zaferi mesajı
Liderlerin Ramazan Bayramı programı belli oldu
Üsküdar'da iki İETT otobüsünün karıştığı kazada yolcular tahliye edildi
Kars'ta kar ve buz kütleleri yerleşim yeri dışına taşınıyor

Benzer haberler

Adem Bonalı Philadelphia 76ers, deplasmanda Denver Nuggets'a yenildi

Adem Bonalı Philadelphia 76ers, deplasmanda Denver Nuggets'a yenildi

Basketbol Avrupa Ligi'nde 32. hafta maçları yapılacak

Anadolu Efes, Avrupa Ligi'nde yarın Monaco'yu ağırlayacak

A Milli Kadın Basketbol Takımı, 2026 Dünya Kupası'na katılmayı garantiledi

A Milli Kadın Basketbol Takımı, 2026 Dünya Kupası'na katılmayı garantiledi
Beşiktaş GAİN Genel Menajeri Nedim Yücel: Camiamıza bir kupa kazandırmak istiyoruz

Beşiktaş GAİN Genel Menajeri Nedim Yücel: Camiamıza bir kupa kazandırmak istiyoruz
Türk Telekom Başantrenörü Erdem Can'ın odağı BKT Avrupa Kupası çeyrek finali

Türk Telekom Başantrenörü Erdem Can'ın odağı BKT Avrupa Kupası çeyrek finali
