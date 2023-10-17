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Türk Telekom, BKT Avrupa Kupası'nda yarın Aris Midea ile karşılaşacak

Türk Telekom Erkek Basketbol Takımı, BKT Avrupa Kupası B Grubu'ndaki 3. maçında yarın Yunanistan ekibi Aris Midea'ya konuk olacak.

Hüseyin Burak Demirer  | 17.10.2023 - Güncelleme : 17.10.2023
Türk Telekom, BKT Avrupa Kupası'nda yarın Aris Midea ile karşılaşacak

Ankara

Selanik kentindeki Alexandreio Melathron Spor Salonu'nda oynanacak karşılaşma TSİ 20.00'de başlayacak.

Grupta Türk Telekom'un birer galibiyeti ve mağlubiyeti bulunuyor. Aris Midea ise 2 maçını da kaybetti.

Geçen sezon kupada iyi bir performans gösteren Türk Telekom, tarihinde ilk kez final oynamıştı.

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