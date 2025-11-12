Dolar
42.24
Euro
48.95
Altın
4,163.43
ETH/USDT
3,479.80
BTC/USDT
103,598.00
BIST 100
10,640.86
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli’yi konutunda ziyaret edecek.
logo
Spor, Basketbol

A Milli Kadın Basketbol Takımı, hazırlık kampı için toplandı

FIBA 2026 Kadınlar Dünya Kupası Elemeleri'nde mücadele edecek A Milli Takım, hazırlık kampı için Turkcell Basketbol Gelişim Merkezi'nde toplandı.

Süha Gür  | 12.11.2025 - Güncelleme : 12.11.2025
A Milli Kadın Basketbol Takımı, hazırlık kampı için toplandı Fotoğraf: tbf.org.tr

İstanbul

Türkiye Basketbol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre A Milli Kadın Basketbol Takımı, 11-17 Mart arasında İstanbul'da düzenlenecek FIBA 2026 Dünya Kupası Elemeleri hazırlıkları kapsamında Turkcell Basketbol Gelişim Merkezi'nde bir araya geldi.

Millilerin başantrenör Andrea Mazzon yönetiminde gerçekleştirilen ilk antrenmanı yaklaşık 2 saat sürdü.

📲 Artık haberler size gelsin
AA'nın WhatsApp kanallarına katılın, önemli gelişmeler cebinize düşsün.

🔹 Gündemdeki gelişmeler, özel haber, analiz, fotoğraf ve videolar için Anadolu Ajansı
🔹 Anlık gelişmeler için AA Canlı

Ay-yıldızlılar, 14 Kasım Cuma günü Nijerya ile hazırlık maçında karşı karşıya gelecek.

A Milli Kadın Basketbol Takımı'nın FIBA 2026 Kadınlar Dünya Kupası Eleme Turnuvası maç takvimi şu şekilde:

11 Mart Çarşamba:

Kanada - Türkiye

12 Mart Perşembe:

Türkiye - Arjantin

14 Mart Cumartesi:

Japonya - Türkiye

15 Mart Pazar:

Türkiye - Avustralya

17 Mart Salı:

Türkiye - Macaristan

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
DMM, "Türkiye'nin, Hindistan'daki terör eylemiyle bağlantılı olduğu" iddiasını yalanladı
Şüpheli Necati Özkan'ın "örgüt üyeleri ve usulsüz iş alanlar arasında bağlantı kurduğu" iddiası
Sındırgı esnafına "deprem kredisi" imkanı sunulacak
"İmamoğlu çıkar amaçlı suç örgütü" iddianamesinde ihale süreçlerindeki yöntem anlatıldı
"İmamoğlu çıkar amaçlı suç örgütü" iddianamesinde 6 yöneticiye ilişkin tespitler

Benzer haberler

A Milli Kadın Basketbol Takımı, hazırlık kampı için toplandı

A Milli Kadın Basketbol Takımı, hazırlık kampı için toplandı

2026 NBA All-Star organizasyonuna yeni format

NBA'de Thunder, sahasında Warriors'a karşı zorlanmadı

Fenerbahçe Beko, Avrupa Ligi'nde yarın Hapoel IBI'yi Almanya'da konuk edecek

Fenerbahçe Beko, Avrupa Ligi'nde yarın Hapoel IBI'yi Almanya'da konuk edecek
Anadolu Efes Virtus Bologna'ya mağlup oldu

Anadolu Efes Virtus Bologna'ya mağlup oldu
Fenerbahçe Beko Maccabi Rapyd'i mağlup etti

Fenerbahçe Beko Maccabi Rapyd'i mağlup etti
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet