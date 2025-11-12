Dolar
İYİ Parti Genel Başkanı Müsavat Dervişoğlu, partisinin TBMM Grup Toplantısı'nda konuşuyor.
logo
Spor, Basketbol, Dünyadan Spor

Fenerbahçe Beko, Avrupa Ligi'nde yarın Hapoel IBI'yi Almanya'da konuk edecek

Fenerbahçe Beko Erkek Basketbol Takımı, Avrupa Ligi'nin 11. haftasında yarın İsrail ekibi Hapoel IBI'yi Almanya'nın Münih kentinde ağırlayacak.

Bozhan Memiş  | 12.11.2025 - Güncelleme : 12.11.2025
Fenerbahçe Beko, Avrupa Ligi'nde yarın Hapoel IBI'yi Almanya'da konuk edecek

Münih

SAP Garden'da oynanacak müsabaka, TSİ 22.00'de başlayacak. Çift maç haftasında ilk mücadelesini dün Maccabi Rapyd karşısında 84-75 kazanan Fenerbahçe Beko, 10. maçında 5. galibiyetini elde etti.

LDLC ASVEL ve Maccabi Rapyd galibiyetleriyle seri yakalayan sarı-lacivertliler, yarınki mücadeleyi de kazanarak 6. galibiyetine imza atmayı hedefliyor.

📲 Artık haberler size gelsin
AA'nın WhatsApp kanallarına katılın, önemli gelişmeler cebinize düşsün.

🔹 Gündemdeki gelişmeler, özel haber, analiz, fotoğraf ve videolar için Anadolu Ajansı
🔹 Anlık gelişmeler için AA Canlı

Ligde bu sezon mücadele etmeye başlayan Hapoel IBI ise 10 maçta 8 galibiyet aldı. İsrail takımı, son mücadelesinde dün Baskonia'yı 114-89 yendi.

İsrail takımında tanıdık isimler

Hapoel IBI'nin başantrenörü, daha önce Fenerbahçe Beko'yu çalıştıran Dimitris Itoudis.

Takımın kadrosunda bulunan oyunculardan 8'i daha önce Türkiye'de forma giyerken bu isimlerden 3'ü, Fenerbahçe'de oynadı.

Tyler Ennis, Yam Madar ve Jonathan Motley, daha önce sarı-lacivertli formayla mücadele eden oyuncular. Bu isimlerin dışında Chris Jones, Elijah Bryant, Vasilije Micic, Tai Odiase ve Dan Oturu, Türkiye'de çeşitli takımların formalarını giyen basketbolcular.

