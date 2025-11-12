Fenerbahçe Beko Maccabi Rapyd'i mağlup etti

Münih
SAP Garden'da oynanan maçta Fenerbahçe taraftarı, takımını yalnız bırakmadı. Tribünlerdei yerini alan yaklaşık 4 bin sarı-lacivertli taraftar, açtıkları bayraklarla Filistin'e destek verdi. Bazı taraftarlar, müsabakayı Filistin formasıyla takip etti.
Müsabaka öncesinde Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün vefatının 87. yılı dolayısıyla ve bugün Gürcistan-Azerbaycan sınırında düşen askeri uçak sebebiyle 1 dakikalık saygı duruşunda bulunuldu.
Mücadele karşılıklı basketlerle başlarken, Fenerbahçe Beko sert savunmasıyla rakibine karşı pota altında üstünlük kurdu. Sarı-lacivertliler; Tucker, Birch ve Tarık Biberovic'in sayılarıyla 13-8 önde girdi.
Fenerbahçe Beko, molanın ardından hücumda üst üste hatalar yaparken, Maccabi Rapyd 5-0'lık seri yayalayarak eşitliği sağladı: 13-13.
Baldwin'in hücumdaki etkinliğiyle yeniden öne geçen Fenerbahçe Beko, üst üste basketlerle çeyreği 20-15 önde tamamladı.
İkinci çeyreğe Jantunen, Colson ve Bacot'ın sayılarıyla 7-2'lik seri yakalayarak başlayan Fenerbahçe Beko farkı çift hanelere çıkardı: 27-17.
Horton Tucker'ın etkili oyunuyla farkın kapanmasına izin vermeyen Fenerbahçe Beko, devreyi 40-30 önde tamamladı.
İkinci devreye hızlı başlayan Fenerbahçe Beko, Hall ve Melli'nin basketleriyle 8-0'lık seri yakalayarak farkı 18 sayıya çıkardı: 48-30.
Baldwin etkili oyununu sürdürürken, sarı-lacivertliler çeyreğin bitimine 5 dakika kala 20 sayılık farka ulaştı: 55-35.
Molanın ardından hücumda üst üste top kayıpları yaşayan Fenerbahçe Beko, savunma ribauntlarında da etkisiz kalırken, bu periyodun bitimine 1 dakika kala fark yeniden 10 sayıya geriledi: 60-50.
Son bölümde Fenerbahçe Beko; Melli ve Baldwin'le sayı bulurken, İsrail ekibi ise 3'ü serbest atıştan 6 sayı üreterek farkı 9 sayıya indirdi: 65-56.
Müsabakanın son bölümü İsrail ekibinin 5-0'lık serisiyle başladı: 65-61.
Fenerbahçe Beko, Colson'ın serbest atıştan bulduğu basketle bu çeyrekte ilk sayısını kaydederken, Maccabi ise üst üste 5 sayı üreterek, eşitliği yakaladı: 66-66.
Jantunen ve Colson'ın serbest atışları ile Baldwin'in 3 sayılık basketiyle yeniden üstünlüğü ele alan Fenerbahçe Beko, son 1 dakikaya 80-73 önde girdi.
Son bölümde rakibine galibiyet şansı vermeyen sarı-lacivertliler, parkeden 84-75'lik galibiyetle ayrıldı.
Fenerbahçe Beko bu sonuçla 10. maçında 5. galibiyetini elde ederken, Maccabi Rapyd ise 8. kez mağlup oldu.
"İlk 25 dakika harika bir performans sergiledik ama kalan sürede felakettik"
Müsabakanın ardından düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulunan Fenerbahçe Beko'nun başantrenörü Sarunas Jasikevicius, takımı ve taraftarları tebrik ederek sözlerine başladı.
Almanya'da taraftar desteği almanın çok önemli olduğunun altını çizen Litvanyalı çalıştırıcı, "İlk 25 dakika harika bir performans sergiledik. Fenerbahçe basketbolunun standardını tutturabildik ama kalan sürede felakettik. Birçok konuda sıkıntı yaşadık. Özellikle ribauntlarda problem yaşadık. Rakibimiz aldığı 20 hücum ribaundu, birçok şeyi anlatıyor. Kolay faullerle sayı verdik. Geçiş hücumlarını iyi savunduğumuzu söyleyebilirim. Günün sonunda maçı değerlendirdiğimizde, sezonun bu bölümünde bu galibiyeti aldığımız için çok mutluyuz." ifadelerini kullandı.
Takımın tam formuna ulaşmasının ocak, şubat aylarını bulabileceğini dile getiren Litvanyalı çalıştırıcı, şunları söyledi:
"Sezonun bu bölümü hiçbir takım için kolay değil. Birçok yeni oyuncumuz var, Avrupa'da hayata ve basketbola alışmaya çalışıyorlar. 40 dakikalık tempoya ulaşmamız ocak ya da şubat ayını bulabilir. Ayrıca tam takım olarak oynayamıyoruz. Wilbekin'in sakatlığı var. Bizim için çok önemli bir oyuncu. Zagars belki kağıt üzerinde 3. oyun kurucu gibi görünüyor ama oyunu ve sistemi biliyor. Eksiklerimizin olduğunu da unutmamak gerekir. Biraz sabır gerekli."