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Türk Telekom Basketbol Takımı, 29 yıl sonra ilk peşinde

Türk Telekom Basketbol Takımı, 29 yıl sonra Süper Lig'de normal sezonu lider bitirmek için geri sayıma geçti.

Erkan Tiryaki  | 12.05.2023 - Güncelleme : 12.05.2023
Türk Telekom Basketbol Takımı, 29 yıl sonra ilk peşinde

Ankara

Geçen sezon play-off'a kalamayan ve yeni bir yapılanmayla sezon başında başantrenörlüğe Erdem Can'ı getiren Türk Telekom, başarılı bir dönem geçiriyor.

Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nde son 2 maç öncesi 24 galibiyet, 4 yenilgiyle zirvede yer alan Türk Telekom, 29 yıl önce gerçekleştirdiği başarıyı tekrarlamaya bir galibiyet uzaklıkta bulunuyor.

Tarihinde sadece 1993-1994'te normal sezonu lider bitiren başkent temsilcisi, o dönem ligde PTT ismiyle yer alıyordu. Ercüment Sunter'in çalıştırdığı, yabancı oyuncular Mitch Smith ve Victor Berejnoi'nin liderlik ettiği başkent ekibi, 27 galibiyet ve 3 yenilgiyle o sezonu lider tamamlamıştı. Ancak Sunter'in öğrencileri, play-off'larda yarı final serisinde Ülker'e 3-2 yenilerek finale kalamamıştı.

Anadolu Efes maçında garantileyebilir

Türk Telekom, yarın Sinan Erdem Spor Salonu'nda saat 18.00'de karşılaşacağı Anadolu Efes'i mağlup ederse normal sezonu lider bitirmeyi garantileyecek.

Ligde maç eksiği bulunan Fenerbahçe Beko, başkent ekibini normal sezonda geçme şansı olan tek takım konumunda. Türk Telekom kalan 2 maçını da kazanamasa bile, Fenerbahçe'nin kalan 4 karşılaşmasında bir yenilgi yaşaması başkent ekibine liderlik için yeterli olacak.

Türk Telekom, yarın Anadolu Efes'le, normal sezonun son haftasında ise sahasında Aliağa Petkimspor'la karşılaşacak.

Tarihinde 2 kez final oynadı

Türk Telekom, tarihinde ligi hiç şampiyon bitiremezken, sadece 2 kez final görebildi.

Mavi-beyazlılar, 1996-1997'de finalde o zamanki adıyla Efes Pilsen'e, 2007-2008'de ise Fenerbahçe'ye kaybetti.

Evinde bileği bükülmedi

Türk Telekom, bu sezon iç sahada gösterdiği performansla da dikkati çekiyor.

Başkent temsilcisi, bu sezon sahasında oynadığı 14 lig maçını da kazanma başarısı gösterdi. Türk Telekom, ligde sahasındaki son yenilgisini geçen sezon 7 Mayıs 2022'de oynanan Galatasaray maçında yaşamıştı. Mavi-beyazlılar, ligde bir yılı aşkın süredir başkentte maç kaybetmiyor.

Avrupa'da final gördü

Türk Telekom, bu sezon ligdeki başarısını uluslararası arenaya da yansıttı, Avrupa şampiyonluğunun kıyısından döndü.

Mavi-beyazlılar, Avrupa'nın en prestijli ikinci kupası olarak gösterilen 7Days Avrupa Kupası'nda finale kadar geldi. Finalde İspanya temsilcisi Gran Canaria'ya deplasmanda 71-67 yenilen Türk Telekom, ikincilikle yetindi. Türk Telekom kupayı alamamasına rağmen tarihinde ilk kez bir Avrupa kupası finali oynamayı başardı.

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