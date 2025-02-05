Dolar
35.98
Euro
37.37
Altın
2,842.13
ETH/USDT
2,717.70
BTC/USDT
97,789.00
BIST 100
9,807.10
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Spor, Basketbol

THY Avrupa Ligi'nde Fenerbahçe Beko, deplasmanda Panathinaikos AKTOR'a yenildi

Basketbol THY Avrupa Ligi'nin 25. haftasında Fenerbahçe Beko, deplasmanda Ergin Ataman'ın çalıştırdığı Yunanistan ekibi Panathinaikos AKTOR'a 91-90 mağlup oldu.

Metin Arslancan  | 05.02.2025 - Güncelleme : 05.02.2025
THY Avrupa Ligi'nde Fenerbahçe Beko, deplasmanda Panathinaikos AKTOR'a yenildi

İstanbul

Bu sonuçla, bir maçı eksik sarı-lacivertliler, 8. kez sahadan yenik ayrıldı. Yunanistan ekibi ise 15. kez galip geldi.

Mücadelenin ilk dakikaları karşılıklı basketlere sahne olurken, Grant ve Nunn ile etkili olan Panathinaikos AKTOR, 4. dakikayı 14-9 önde geçti. Çeyreğin ortalarında toparlanan Fenerbahçe Beko, eşitliği yakalasa da (14-14) Gabriel ve Sloukas ile skor üreten Yunanistan temsilcisi periyodun bitimine 1 dakika 48 saniye kala farkı 7 sayıya çıkardı: 21-14. Oyunun iki yönünde etkinliğini artıran sarı-lacivertliler, Colson'ın son saniye basketiyle çeyreği 24-24 eşitlikle tamamladı.

İkinci periyotta üst üste top kayıpları yapan Fenerbahçe karşısında kolay sayılar bulan ev sahibi takım, 15. dakikada farkı 9 sayıya çıkardı: 37-28. Çeyreğin ikinci bölümünde topu iyi paylaşan sarı-lacivertliler, farkı kapatsa da Nunn'ın basketiyle Panathinaikos, soyunma odasına 41-40 önde gitti.

Soyunma odasından Zagars ve Sertaç Şanlı'nın basketleriyle dönen Fenerbahçe Beko, 25. dakikayı 48-45 üstün bitirdi. Skor üstünlüğünün sık sık el değiştirdiği bu periyotta üstünlüğünü koruyan sarı-lacivertliler, Hall'un son saniyedeki üç sayılık basketiyle dördüncü çeyreğe 64-61 üstün girdi.

Son periyodun ilk bölümünde McCollum'un oyuna ağırlığını koymasıyla skor avantajını sürdüren Fenerbahçe Beko, son 5 dakikaya 75-71 üstün gitti. Sloukas ve Nunn'ın basketlerine Guduric ve McCollum ile karşılık veren sarı-lacivertliler, 38. dakikayı 83-82 geride geçti. Son bölüm büyük çekişmeye sahne olurken bitime 13 saniye kala Guduric'in top kaybının ardından yapılan faul ile serbest atış çizgisine giden Yunanistan ekibi, Sloukas ile 2'de 2 yaptı: 90-90. Fenerbahçe'de Hayes-Davis'in son saniyede Nunn'a yaptığı faulle Panathinaikos yeniden çizgiye gitti. Sarı-lacivertliler, ev sahibi takımda Nunn'ın 1.1 saniye kala kaydettiği serbest atış sayısıyla rakibine 91-90 mağlup oldu.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Sahil Güvenlik Komutanlığına uzman erbaş alınacak
Hakim ve savcı atamaları Resmi Gazete'de yayımlandı
Kartalkaya'daki otel yangınına ilişkin soruşturmada 2 şüpheli gözaltına alındı
Dışişleri Bakanlığı, İsveç'teki okul saldırısında hayatını kaybedenler için taziye diledi
Şırnak'ta Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde şehit olan asker için tören düzenlendi

Benzer haberler

THY Avrupa Ligi'nde Fenerbahçe Beko, deplasmanda Panathinaikos AKTOR'a yenildi

THY Avrupa Ligi'nde Fenerbahçe Beko, deplasmanda Panathinaikos AKTOR'a yenildi

Anadolu Efes, Real Madrid'i 79-73 mağlup etti

Milli oyuncu Semih Erden, basketbolu bıraktığını açıkladı

A Milli Kadın Basketbol Takımı'nın İzlanda maçı biletleri tükendi

A Milli Kadın Basketbol Takımı'nın İzlanda maçı biletleri tükendi
A Milli Kadın Basketbol Takımı, İzlanda maçında Kocaeli’de destek bekliyor

A Milli Kadın Basketbol Takımı, İzlanda maçında Kocaeli’de destek bekliyor
Knicks, Brunson'ın 42 sayısıyla Rockets'ı 124-118 yendi

Knicks, Brunson'ın 42 sayısıyla Rockets'ı 124-118 yendi
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet