AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, partisinin MKYK gündemine ilişkin açıklamalarda bulunuyor AK Parti Merkez Karar ve Yönetim Kurulu, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında toplandı. Cumhurbaşkanı Erdoğan, toplantı öncesinde partisine katılan Belediye Başkanlarına rozetlerini taktı
logo
Spor, Basketbol, Dünyadan Spor

Stephen Curry, NBA'de en fazla sayı atan ilk 20'de

Amerikan Basketbol Ligi’nde (NBA) Golden State Warriors'ın yıldız oyuncusu Stephen Curry, NBA normal sezonlarında en fazla sayı atan oyuncular arasında ilk 20'ye girmeyi başardı.

Fatih Erel  | 26.01.2026 - Güncelleme : 26.01.2026
Stephen Curry, NBA'de en fazla sayı atan ilk 20'de

İstanbul

Warriors'ın deplasmanda Minnesota Timberwolves'u 111-85 yendiği maçta 26 sayı kaydeden Curry, NBA normal sezonlarında en fazla sayı atan oyuncular arasında 19. sıraya yükseldi.

NBA'de 4 şampiyonluğu bulunan Curry, 26 bin 397 sayı ile John Havlicek'i (26 bin 395) geride bırakarak listede 19. sırayı Paul Pierce ile paylaştı.

37 yaşındaki oyuncu, listede 18. sırada bulunan San Antonio Spurs efsanesi Tim Duncan'ı (26.496) kovalayacak.

İlk 20'deki NBA kariyeri devam eden 5 oyuncu, 36-41 yaş arasında

NBA normal sezonlarında en fazla sayı atan ilk 20 arasında kariyeri devam eden, 36-41 yaş aralığında 5 isim bulunuyor.

İlk 20'ye giren 37 yaşındaki Curry'nin yanı sıra NBA tarihinde normal sezonda en fazla sayı atan 41 yaşındaki LeBron James ile 37 yaşındaki Kevin Durant, 36 yaşındaki James Harden ve 37 yaşındaki oyuncusu Russell Westbrook'un NBA kariyeri devam ediyor.

Zirvedeki isim, NBA'de 40 binler kulübünün ilk ve tek üyesi LeBron James

NBA tarihinde normal sezonda en fazla sayı atan 41 yaşındaki LeBron James'in NBA kariyeri devam ediyor.

Los Angeles Lakers forması giyen LeBron James, 42 bin 786 sayı ile listede ilk sırada yer alıyor.

NBA tarihinin normal sezonlardaki en skorer ismi LeBron James, rekorları altüst ettiği kariyerinde 2 sezon önce 40 bin sayı barajını aştı.

Alperen-Durant ikilisinin uyumu

Kariyerinde 15 kez All-Star seçilen 37 yaşındaki Kevin Durant, normal sezonlarda en fazla sayı atan oyuncular listesinde 6. sırada bulunuyor.

Milli basketbolcu Alperen Şengün’ün de formasını giydiği Houston Rockets ile geçen yaz 2 yıllık sözleşme imzalayan Durant, efsane Alman oyuncu Dirk Nowitzki’yi (31 bin 560) geride bıraktı.

Durant, 32 bin 292 sayıyla listede 5. sırada bulunan Michael Jordan'ı geçmeyi hedefliyor.

Rockets ile geçen yaz 90 milyon dolar karşılığında iki yıllık anlaşmaya imza atan Kevin Durant, takımın şampiyonluk hedefi için önemli bir takviye oldu.

Kariyerinde iki NBA şampiyonluğu bulunan ve 15 kez all-star seçilen Durant'ın Alperen ile sahadaki uyumu, sezonun ilgi çeken konularından biri olacak. Alperen-Durant ikilisinin uyumu ve sergileyeceği performans, şampiyonluk hedefleyen Rockets'ın sezon sonundaki durumunu belirleyebilir.

Harden ve Westbrook da ilk 20'de

Los Angeles Clippers'ın 36 yaşındaki yıldızı James Harden, 28 bin 764 sayı ile NBA tarihinin en skorer 9. oyuncusu konumunda bulunuyor.

Sacramento Kings'in 37 yaşındaki oyuncusu Russell Westbrook ise 26 bin 930 sayı ile listede 15. sırada yer alıyor.

NBA normal sezonlarında en fazla sayı üreten ilk 20 isim şöyle:

OyuncuSayıYıl
1LeBron James42 bin 7862003-hala oynuyor
2Kerim Abdülcabbar38 bin 3871969-1989
3Karl Malone36 bin 9281985-2004
4Kobe Bryant33 bin 6431996-2016
5Michael Jordan32 bin 2921984-2003
6
Kevin Durant
31 bin 6482007-hala oynuyor
Kevin Durant
7Dirk Nowitzki31 bin 5601998-2019
8Wilt Chamberlain31 bin 4191959-1973
9James Harden28 bin 764
2009-hala oynuyor
2009-hala oynuyor
10Shaquille O'Neal28 bin 5961992-2011
11Carmelo Anthony28 bin 2892003-2022
12Moses Malone27 bin 4091974-1995
13Elvin Hayes27 bin 3131968-1984
14Hakeem Olajuwon26 bin 9461984-2002
15
Russell Westbrook
26 bin 9302008-hala oynuyor
Russell Westbrook
16Oscar Robertson26 bin 7101960-1974
17Dominique Wilkins26 bin 6681982-1999
18Tim Duncan26 bin 4961997-2016
19Stephen Curry26 bin 3972009-hala oynuyor
19Paul Pierce26 bin 3971998-2017
