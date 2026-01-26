Dolar
43.37
Euro
51.43
Altın
5,091.38
ETH/USDT
2,916.00
BTC/USDT
88,100.00
BIST 100
13,014.70
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Spor, Basketbol, Dünyadan Spor

ABD'de bazı NBA maçlarına "kar fırtınası" ertelemesi

Amerikan Basketbol Ligi'nde (NBA), kar fırtınası nedeniyle Memphis ve Milwaukee'deki maçlar ertelendi.

Fatih Erel  | 26.01.2026 - Güncelleme : 26.01.2026
ABD'de bazı NBA maçlarına "kar fırtınası" ertelemesi

İstanbul

NBA'in açıklamasında, "ABD'nin büyük bölümünde tehlikeli seyahat koşulları yaratan şiddetli kar fırtınası nedeniyle pazar günü (dün) Memphis ve Milwaukee'de oynanması beklenen maçlar ertelendi." denildi.

Açıklamada, "Dallas Mavericks, Bucks'a karşı oynayacakları pazar gecesi maçı için Milwaukee'ye uçmak için iki kez girişimde bulundu, ancak hava koşulları buna izin vermedi. Maçın başlama saatine birkaç saat kala erteleme kararı açıklandı. Maç için hazırlanan yemekler, Milwaukee bölgesindeki barınaklara bağışlandı." bilgisi verildi.

📲 Artık haberler size gelsin
AA'nın WhatsApp kanallarına katılın, önemli gelişmeler cebinize düşsün.

🔹 Gündemdeki gelişmeler, özel haber, analiz, fotoğraf ve videolar için Anadolu Ajansı
🔹 Anlık gelişmeler için AA Canlı

Denver Nuggets ile Memphis Grizzlies maçı ise dün başlama vuruşuna yaklaşık üç saat kala ertelendi. Yeni tarihler, henüz açıklanmadı.

Bazı maçların başlama saatleri değişti

NBA'de bugün oynanacak iki maçın başlama saatleri değiştirildi.

Philadelphia 76ers ile Charlotte Hornets arasında oynanacak maç, yerel saatle 19.00'dan saat 15.00'e, Indiana Pacers ile Atlanta Hawks arasındaki maç ise yerel saatle 19.30'dan saat 13.30'a alındı.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Aziz İhsan Aktaş suç örgütü davası yarın başlıyor
TBMM Başkanı Kurtulmuş, Kazım Karabekir'i andı
İzmir Cumhuriyet Başsavcılığından "Narkokapan-İzmir sonrası adli olaylar azaldı" açıklaması
Bağcılar'da karbonmonoksitten zehirlendiği değerlendirilen 3 kişi yaşamını yitirdi
Soğuk hava ve kar yaşamı olumsuz etkiliyor
bannerpartial1
bannerpartial2

Benzer haberler

Basketbol efsanesi Kobe Bryant'ın ölümünün ardından 6 yıl geçti

Basketbol efsanesi Kobe Bryant'ın ölümünün ardından 6 yıl geçti

Çin ordusunun en kıdemli generalinin nükleer sırları ABD'ye verdiği iddia edildi

Minnesota'da ICE ekiplerince vurularak öldürülen hemşirenin ailesi, Trump yönetimine tepki gösterdi

ABD'de bazı NBA maçlarına "kar fırtınası" ertelemesi

ABD'de bazı NBA maçlarına "kar fırtınası" ertelemesi
ABD'de Minnesota Valisi Walz'den Trump'a bölgedeki 3 bin federal görevliyi geri çekmesi çağrısı

ABD'de Minnesota Valisi Walz'den Trump'a bölgedeki 3 bin federal görevliyi geri çekmesi çağrısı
ABD Dışişleri Bakanı Rubio, Irak Başbakanı Sudani ile görüştü

ABD Dışişleri Bakanı Rubio, Irak Başbakanı Sudani ile görüştü
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet