Spor, Basketbol, Dünyadan Spor

Beşiktaş GAİN, BKT Avrupa Kupası'nda yarın Dolomiti Energia'ya konuk olacak

Beşiktaş GAİN Erkek Basketbol Takımı, BKT Avrupa Kupası B Grubu 16. hafta maçında yarın deplasmanda İtalya'nın Dolomiti Energia ekibiyle karşılaşacak.

Can Öcal  | 26.01.2026 - Güncelleme : 26.01.2026
Beşiktaş GAİN, BKT Avrupa Kupası'nda yarın Dolomiti Energia'ya konuk olacak

İstanbul

Trento kentindeki BTS Arena'da oynanacak mücadele TSİ 22.00'de başlayacak.

Grupta 11 galibiyet ve 4 mağlubiyeti olan siyah-beyazlı takım, zirvede yer alıyor.

Dolomiti Energia ise 9 galibiyet ve 6 mağlubiyetle 5. sırada bulunuyor.

Beşiktaş GAİN'in İtalyan ekibine mağlubiyeti yok

Beşiktaş GAİN, bu organizasyonda 3 kez karşılaştığı Dolomiti Energia'ya karşı hiç yenilmedi.

Siyah-beyazlı ekip, söz konusu 3 maçta rakibini 83-68, 79-75 ve 97-83'lük skorlarla mağlup etti.

