Beşiktaş GAİN, BKT Avrupa Kupası'nda yarın Dolomiti Energia'ya konuk olacak
Beşiktaş GAİN Erkek Basketbol Takımı, BKT Avrupa Kupası B Grubu 16. hafta maçında yarın deplasmanda İtalya'nın Dolomiti Energia ekibiyle karşılaşacak.
İstanbul
Trento kentindeki BTS Arena'da oynanacak mücadele TSİ 22.00'de başlayacak.
Grupta 11 galibiyet ve 4 mağlubiyeti olan siyah-beyazlı takım, zirvede yer alıyor.
Dolomiti Energia ise 9 galibiyet ve 6 mağlubiyetle 5. sırada bulunuyor.
AA'nın WhatsApp kanallarına katılın, önemli gelişmeler cebinize düşsün.
🔹 Gündemdeki gelişmeler, özel haber, analiz, fotoğraf ve videolar için Anadolu Ajansı
🔹 Anlık gelişmeler için AA Canlı
Beşiktaş GAİN'in İtalyan ekibine mağlubiyeti yok
Beşiktaş GAİN, bu organizasyonda 3 kez karşılaştığı Dolomiti Energia'ya karşı hiç yenilmedi.
Siyah-beyazlı ekip, söz konusu 3 maçta rakibini 83-68, 79-75 ve 97-83'lük skorlarla mağlup etti.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.