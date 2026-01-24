Dolar
Spor, Basketbol

Türkiye Sigorta Türkiye Basketbol Ligi'nin 20. haftasında 3 karşılaşma oynandı

Türkiye Sigorta Türkiye Basketbol Ligi'nin 20. haftasına 3 maçla devam edildi.

Metin Arslancan  | 24.01.2026 - Güncelleme : 24.01.2026
Türkiye Sigorta Türkiye Basketbol Ligi'nin 20. haftasında 3 karşılaşma oynandı

İstanbul

Ligde bugün oynanan müsabakalarda alınan sonuçlar şöyle:

Fenerbahçe Koleji RAMS-Finalspor: 74-56

Darüşşafaka Lassa-Kipaş İstiklalspor: 84-76

OGM Ormanspor-Göztepe: 91-90ü

Türkiye Basketbol Ligi'nde heyecan yarın oynanacak 2 maçla devam edecek.

