Spor, Basketbol, Dünyadan Spor

Antetokounmpo'nun 6 haftaya kadar sahalardan uzak kalması bekleniyor

Amerikan Basketbol Ligi (NBA) ekiplerinden Milwaukee Bucks'ın yıldız oyuncusu Giannis Antetokounmpo'nun baldırındaki sakatlık nedeniyle yaklaşık 4 ila 6 hafta sahalardan uzak kalması bekleniyor.

Fatih Erel  | 24.01.2026 - Güncelleme : 24.01.2026
Antetokounmpo'nun 6 haftaya kadar sahalardan uzak kalması bekleniyor

İstanbul

NBA'den yapılan açıklamada, "Antetokounmpo'nun baldırından tekrar sakatlanmasının ardından uzun süre sahalardan uzak kalması bekleniyor. Oyuncunun bugün MR çektirmesi bekleniyor ve muhtemelen 4-6 hafta sahalardan uzak kalacak." denildi.

Antetokounmpo, bu sezonun başlarında benzer bir sakatlık nedeniyle 8 maç kaçırdıktan sonra sağ baldırından tekrar sakatladı.

Bucks'ın yıldız oyuncusu, dün Denver Nuggets'a karşı 102-100'lük mağlubiyetle sonuçlanan maçın ilk yarısında sağ baldırı sargılı oynadıktan sonra bitime 34 saniye kala oyundan çıkmıştı.

