Spor, Basketbol, Dünyadan Spor

Basketbol Avrupa Ligi'nde 25. hafta yarın başlayacak

Basketbol Avrupa Ligi'nde (EuroLeague) 25. haftanın perdesi yarın açılacak.

Can Öcal  | 26.01.2026 - Güncelleme : 26.01.2026
Basketbol Avrupa Ligi'nde 25. hafta yarın başlayacak

İstanbul

Avrupa basketbolunun kulüpler düzeyindeki bir numaralı organizasyonunda 25. hafta maçları, yarın, 29 Ocak Perşembe ve 30 Ocak Cuma günü oynanacak.

Türk takımları Fenerbahçe Beko ile Anadolu Efes, 29 Ocak Perşembe günü Türk derbisinde karşı karşıya gelecek. Ülker Spor ve Etkinlik Salonu'nda oynanacak müsabaka saat 20.45'te başlayacak.

Basketbol Avrupa Ligi'nde 25. haftanın programı (TSİ) şöyle:

Yarın:

23.00 Paris Basketbol (Fransa)-Real Madrid (İspanya)

29 Ocak Perşembe:

20.45 Fenerbahçe Beko-Anadolu Efes

22.05 Hapoel IBI (İsrail)-Bayern Münih (Almanya)

22.15 Olympiakos (Yunanistan)-Barcelona (İspanya)

22.30 EA7 Emporio Armani Milan (İtalya)-Partizan (Sırbistan)

22.45 Valencia Basket (İspanya)-Maccabi Papyd (İsrail)

30 Ocak Cuma:

21.30 Monaco (Fransa)-Virtus Bologna (İtalya)

22.00 Kızılyıldız (Sırbistan)-Dubai Basketbol (Birleşik Arap Emirlikleri)

22.30 Baskonia (İspanya)-Zalgiris (Litvanya)

22.45 LDLC ASVEL (Fransa)-Panathinaikos AKTOR (Yunanistan)

