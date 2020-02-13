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Spor, Basketbol

Shane Larkin A Milli Erkek Basketbol Takımı aday kadrosunda

FIBA 2021 Erkekler Avrupa Şampiyonası Elemeleri'nde mücadele eden A Milli Erkek Basketbol Takımı'nın Hollanda ve İsveç ile karşılaşacağı maçların aday kadrosu belli oldu. Türk vatandaşlığına geçen Shane Larkin, aday kadroya davet edildi.

Süha Gür   | 13.02.2020
Shane Larkin A Milli Erkek Basketbol Takımı aday kadrosunda Fotoğraf: Elif Öztürk/AA

İstanbul

FIBA 2021 Erkekler Avrupa Şampiyonası Elemeleri'nde mücadele eden A Milli Erkek Basketbol Takımı'nın Hollanda ve İsveç ile karşılaşacağı maçların aday kadrosu belli oldu.

Türkiye Basketbol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, başantrenörlüğünü Ufuk Sarıca'nın yaptığı ay-yıldızlıların aday kadrosunda şu isimler bulunuyor:

Deshane Davis Larkin, Doğuş Balbay, Sertaç Şanlı, Tolga Geçim (Anadolu Efes), Burak Can Yıldızlı (Beşiktaş Sompo Sigorta), Kartal Özmızrak (Darüşşafaka Tekfen), Melih Mahmutoğlu (Fenerbahçe Beko), Göksenin Köksal (Galatasaray Doğa Sigorta), Semih Erden, Metecan Birsen (Pınar Karşıyaka), Şehmuz Hazer (Teksüt Bandırma), Muhsin Yaşar, Berkan Durmaz, Berk Uğurlu (TOFAŞ), Metin Türen (Türk Telekom).

Ay-yıldızlılar, ilk maçını Ankara'da 21 Şubat Cuma günü saat 20.00'de Hollanda'ya karşı oynayacak.

Milliler, ikinci maçında ise 24 Şubat Pazartesi günü deplasmanda TSİ 22.00'de İsveç ile karşı karşıya gelecek.

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