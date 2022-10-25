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Spor, Basketbol

Pınar Karşıyaka, UNAHOTELS Reggio Emilia'yı mağlup etti

Basketbol FIBA Şampiyonlar Ligi B Grubu üçüncü haftasında Pınar Karşıyaka, cezası nedeniyle seyircisiz oynanan müsabakada İtalya temsilcisi UNAHOTELS Reggio Emilia'yı 83-76 mağlup etti.

Ali Korkmaz   | 25.10.2022
Pınar Karşıyaka, UNAHOTELS Reggio Emilia'yı mağlup etti Fotoğraf: Mahmut Serdar Alakuş / AA

İzmir

Pınar Karşıyaka'nın ikinci galibiyetine ulaştığı grupta, İtalyan ekibi de ikinci yenilgisini yaşadı.

Karşılaşmaya iyi başlayan konuk ekip, Hopkins'le etkili olduğu ilk 5 dakikalık bölümü 7 sayı farkla 17-10 önde geçti. McCollum'un 13 sayı ürettiği periyotta bitime 1 dakika kala Vitto Brown'un 3 sayılık basketiyle 24-22 üstünlük kuran Pınar Karşıyaka, periyodu 26-24 önde tamamladı.

İkinci çeyreğe McCollum'un 10 sayısıyla başlayan ve aradaki farkı 8 sayıya yükselten (36-28) Pınar Karşıyaka'ya 7-0'lık seriyle cevap veren İtalyan ekibi, 15. dakikada farkı 1 sayıya kadar indirdi: 36-35. Rakibinin kendisini yakalamasına izin vermeyen yeşil-kırmızılı ekip, devreyi 46-42 üstün bitirdi.

İkinci yarıda ilk 5 dakikayı 53-48 önde geçen Pınar Karşıyaka, periyodu da 63-53 üstün tamamladı.

Son çeyreğin başında farkı 12 sayıya (65-53) yükselten yeşil-kırmızılı ekip karşısında daha etkili olan İtalyan temsilcisi, 36. dakika içinde farkı 2 sayıya kadar indirdi: 72-70. Ancak üstünlüğü bırakmayan Pınar Karşıyaka, müsabakayı 83-76 kazandı.

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