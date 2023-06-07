Pınar Karşıyaka, play-off yarı final üçüncü maçında yarın Türk Telekom'u ağırlayacak
Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nde 1-1 eşitlikle devam eden play-off yarı final serisinin üçüncü maçında Pınar Karşıyaka ile Türk Telekom, yarın İzmir'de karşılaşacak.
İzmir
Mustafa Kemal Atatürk Karşıyaka Spor Salonu'nda oynanacak karşılaşma, saat 20.00'de başlayacak.
Ankara'da oynanan ilk maçı Türk Telekom 98-94, dün oynanan ikinci maçı ise Pınar Karşıyaka 92-81 üstün tamamladı.
Toplam 3 galibiyete ulaşacak ekibin finale yükseleceği seride dördüncü maç da 10 Haziran Cumartesi günü saat 18.00'de İzmir'de oynanacak. Gerekirse beşinci ve son müsabaka 12 Haziran Pazartesi günü Ankara'da yapılacak.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.