Euro
7.61
Dolar
7.00
BIST 100
98,524.09
Altın
1,698.07
Türkçe English BHS Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Bilim Kurulu toplantısının ardından basın açıklaması yapıyor
logo
Spor, Basketbol

Obradovic gelecek sezon da Fenerbahçe'de kalmak istiyor

Fenerbahçe Beko Erkek Basketbol Takımı Başantrenörü Zeljko Obradovic, gelecek sezona dair önceliğinin sarı-lacivertli ekibin başında kalmak olduğunu açıkladı.

Kayhan Gül   | 22.04.2020
Obradovic gelecek sezon da Fenerbahçe'de kalmak istiyor

Saraybosna

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle liglere verilen arada ülkesi Sırbistan'da bulunan Zeljko Obradovic, ülke medyasına yaptığı yazılı açıklamada, haziran ayında sona erecek sözleşmesiyle ilgili çıkan haberlere açıklık getirdi.

Maçların ve antrenmanların askıya alındığı günden itibaren takımın genel menajeri, teknik heyeti ve oyuncularıyla irtibatta olduğunu kaydeden Sırp başantrenör, "En önemlisi herkesin sağlıklı olması. Durumun ne denli ciddi olduğunun farkındayım. Bu nedenle en iyi çözümü bulmak adına herkesle iletişim halindeyim." ifadelerini kullandı.

Kendi durumu ile ilgili de bazı şeyleri dile getirmek istediğini belirten Obradovic, açıklamasında şu ifadelere de yer verdi:

"2020 yılının haziran ayına kadar Fenerbahçe'nin antrenörüyüm. Sözleşmem yakında sona erecek olsa da ne Fenerbahçe'den ne de diğer kulüplerden hiç kimseyle görüşmedim. Şu ana kadar bana hiçbir teklif yapılmadı. Ayrıca, bugüne kadar sadık kaldığım prensiplerim gereği, halen süren bir sözleşmem olduğu sürece diğer takımlarla görüşmem. Benimle ve Fenerbahçe dışında diğer kulüplerle ilgili yazılan haberler doğru değildir. Açık ve net olayım, gelecek sezon için benim önceliğim Fenerbahçe'nin antrenörü olarak kalmak. Tüm taraftarlara bu mesajı göndermek istiyorum."

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Kovid-19 vaka sayısı dünya genelinde 2 milyon 600 bini aştı
Endonezya'nın başkenti Cakarta'da Kovid-19 kısıtlamarı 28 gün daha uzatıldı
İsrail, Gazze’den gelen örneklere Kovid-19 testini durdurdu
İtalya'da Kovid-19'dan ölenlerin sayısı 25 bini geçti
Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu: Bu gece itibarıyla 15 bin vatandaşımızı ülkemize getireceğiz

Benzer haberler

Obradovic gelecek sezon da Fenerbahçe'de kalmak istiyor

Obradovic gelecek sezon da Fenerbahçe'de kalmak istiyor