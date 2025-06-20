Basketbol Süper Ligi'nde play-off final serisinin üçüncü maçı yarın oynanacak
Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi play-off final serisi üçüncü maçında Beşiktaş Fibabanka, yarın Fenerbahçe Beko'yu konuk edecek.
İstanbul
Basketbol Gelişim Merkezi'nde oynanacak karşılaşma, saat 20.30'da başlayacak. Müsabaka, beIN Sports Haber kanalından şifresiz yayımlanacak.
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İki takım arasında oynanan serinin ilk iki maçında Fenerbahçe Beko, rakibini 94-76 ve 84-76 mağlup ederek 2-0 öne geçti.
Dört galibiyete ulaşan takımın şampiyon olacağı serinin dördüncü maçı da 23 Haziran Pazartesi günü Basketbol Gelişim Merkezi'nde oynanacak.