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Beşiktaş Fibabanka Başantrenörü Dusan Alimpijevic açıklamalarda bulunuyor
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Spor, Basketbol

Basketbol Süper Ligi'nde şampiyon Fenerbahçe Beko

Basketbol Süper Ligi play-off finali 5. maçında Beşiktaş Fibabanka'yı 84-68 yenen Fenerbahçe Beko, seriyi 4-1 kazanarak 2024-2025 sezonunda şampiyonluğa ulaştı.

Emre Doğan  | 25.06.2025 - Güncelleme : 25.06.2025
Basketbol Süper Ligi'nde şampiyon Fenerbahçe Beko Fotoğraf: Serhat Çağdaş/AA

İstanbul

Fenerbahçe Beko, Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi play-off final serisi beşinci maçında konuk ettiği Beşiktaş Fibabanka'yı 84-68 yenerek seride durumu 4-1'e getirdi ve şampiyon oldu.

Derbiye Beşiktaş Fibabanka iyi başladı. Savunmada rakibine sayı şansı vermeyen siyah-beyazlı takım, Fenerbahçe Beko karşısında üst üste basketler bularak 5. dakikada 13-0'lık seri yakaladı. Top kayıpları yapan Beşiktaş'a 9-0'lık seriyle yanıt veren sarı-lacivertli ekip, 6. dakika biterken farkı 4 sayıya indirdi: 9-13. Bu çeyrekte son bölüm karşılıklı top kayıplarına sahne olurken Fenerbahçe Beko, Melli'nin son saniyede kaydettiği üç sayılık basketle birinci periyodu 21-18 önde tamamladı.

Fenerbahçe Beko, ikinci çeyrekte üç sayı çizgisinin gerisinden bulduğu basketlerle etkili oldu. Beşiktaş Fibabanka ise boyalı alandan ürettiği sayılarla farkın açılmasına izin vermedi. Sarı-lacivertli takım, periyodun ortalarında düşük tempoda oynanan maçın 16. dakikasını 35-31 üstün geçti. Fenerbahçe Beko, 19. dakikada farkı 10 sayıya (43-33) çıkarsa da siyah-beyazlı takım, Berk İbrahim Uğurlu ve Mathews ile dış atış isabetleri bularak farkı 5 sayıya (45-40) düşürdü. Sarı-lacivertli takım, Melih Mahmutoğlu'nun üç sayılık basketiyle devreye 48-40 üstün girdi.

Üçüncü çeyrekte taraftarının da desteğiyle üstünlüğünü sürdürerek farkı açan Fenerbahçe, peş peşe top kayıpları yapan Beşiktaş karşısında final periyoduna 15 sayılık avantajla gitti: 69-54

Son periyotta farkın kapanmasına izin vermeyen Fenerbahçe Beko, karşılaşmayı 84-68 kazanarak şampiyon oldu.

Bakan Osman Aşkın Bak, derbiyi salonda takip etti

Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, Fenerbahçe Beko-Beşiktaş Fibabanka derbisini Ülker Spor ve Etkinlik Salonu'nda izledi.

Bakan Bak, karşılaşmayı Türkiye Basketbol Federasyonu Başkanı Hidayet Türkoğlu ile yan yana takip etti.

Koç ve Adalı müsabakayı yan yana izledi

Fenerbahçe Kulübü Başkanı Ali Koç ile Beşiktaş Kulübü Başkanı Serdal Adalı, derbiyi beraber izledi.

İki başkan, final serisinin beşinci maçını saha kenarından takip etti.

Derbi kapalı gişe

Fenerbahçe Beko-Beşiktaş Fibabanka derbisi kapalı gişe oynandı.

Sarı-lacivertli taraftarlar, 13 bin 500 seyirci kapasiteli Ülker Spor ve Etkinlik Salonu'nu doldurarak takımlarını destekledi.

Fenerbahçe, 12. şampiyonluğunu elde etti

Fenerbahçe Beko, Basketbol Süper Ligi'nde 3'ü son 4 sezonda olmak üzere 12. kez şampiyonluk ipini göğüsledi.

İlk şampiyonluğunu 1990-1991 sezonunda elde eden sarı-lacivertli takım, 2006-2007, 2007-2008, 2009-2010, 2010-2011, 2013-2014, 2015-2016, 2016-2017, 2017-2018, 2021-2022, 2023-2024 ve 2024-2025'te kupayı müzesine götürdü.

Sezonu 3 kupayla tamamladı

Fenerbahçe, 2024-2025 sezonunda 3 şampiyonluk elde etti.

Türkiye Kupası finali ile Basketbol Süper Ligi play-off final serisinde Beşiktaş Fibabanka'ya üstünlük kurarak mutlu sona ulaşan sarı-lacivertli ekip, THY Avrupa Ligi'nde ise Fransa temsilcisi Monaco'yu mağlup ederek kupayı müzesine götürdü.

Fenerbahçe Beko, 2014-2015'ten bu yana Avrupa basketbolunda aynı sezonda Avrupa (Bir numaralı organizasyon), lig ve kupa şampiyonlukları yaşayan ilk takım oldu.

İspanya ekibi Real Madrid, 2014-2015 sezonunda THY Avrupa Ligi, İspanya Ligi ve İspanya Kupası'nı kazanarak bu başarıya imza atmıştı.

Başantrenör Jasikevicius'un 17. şampiyonluğu

Fenerbahçe Beko Başantrenörü Sarunas Jasikevicus, 17. şampiyonluğunu yaşadı.

Kariyerinde Zalgiris, Barcelona ve Fenerbahçe'de görev yapan Litvanyalı çalıştırıcı, bir THY Avrupa Ligi, 2'şer Basketbol Süper Ligi, Türkiye Kupası, İspanya Basketbol Ligi ve İspanya Kupası, 5 Litvanya Ligi ile 3 Litvanya Kupası şampiyonlukları elde etti.

Jasikevicius, oyunculuk kariyerinde de kulüpler ve milli takımlar düzeyinde birçok şampiyonluk kazanmıştı.

84 maçta 67 galibiyet

Fenerbahçe, bu sezon tüm kulvarlarda oynadığı 84 karşılaşmanın 67'sini kazandı.

Sarı-lacivertliler, Basketbol Süper Ligi'nde 41, THY Avrupa Ligi'nde 39, Türkiye Kupası'nda 3 ve Cumhurbaşkanlığı Kupası'nda 1 maça çıktı.

Bu müsabakalarda 67 galibiyet ve 17 yenilgi yaşayan Fenerbahçe Beko, yüzde 79,7 galibiyet oranı yakaladı.

Şampiyonlar

Basketbol Süper Ligi'nde şampiyonluğa ulaşan takımlar şöyle:

SezonŞampiyon
1966-1967Altınordu
1967-1968İTÜ
1968-1969Galatasaray
1969-1970İTÜ
1970-1971İTÜ
1971-1972İTÜ
1972-1973İTÜ
1973-1974Muhafızgücü
1974-1975Beşiktaş
1975-1976Eczacıbaşı
1976-1977Eczacıbaşı
1977-1978Eczacıbaşı
1978-1979Efes Pilsen
1979-1980Eczacıbaşı
1980-1981Eczacıbaşı
1981-1982Eczacıbaşı
1982-1983Efes Pilsen
1983-1984Efes Pilsen
1984-1985Galatasaray
1985-1986Galatasaray
1986-1987Karşıyaka
1987-1988Eczacıbaşı
1988-1989Eczacıbaşı
1989-1990Galatasaray
1990-1991Fenerbahçe
1991-1992Efes Pilsen
1992-1993Efes Pilsen
1993-1994Efes Pilsen
1994-1995Ülkerspor
1995-1996Efes Pilsen
1996-1997Efes Pilsen
1997-1998Ülkerspor
1998-1999TOFAŞ
1999-2000TOFAŞ
2000-2001Ülkerspor
2001-2002Efes Pilsen
2002-2003Efes Pilsen
2003-2004Efes Pilsen
2004-2005Efes Pilsen
2005-2006Ülkerspor
2006-2007Fenerbahçe Ülker
2007-2008Fenerbahçe Ülker
2008-2009Efes Pilsen
2009-2010Fenerbahçe Ülker
2010-2011Fenerbahçe Ülker
2011-2012Beşiktaş Milangaz
2012-2013Galatasaray Medical Park
2013-2014Fenerbahçe Ülker
2014-2015Pınar Karşıyaka
2015-2016Fenerbahçe Ülker
2016-2017Fenerbahçe
2017-2018Fenerbahçe Doğuş
2018-2019Anadolu Efes
2019-2020Tamamlanamadı
2020-2021Anadolu Efes
2021-2022Fenerbahçe Beko
2022-2023Anadolu Efes
2023-2024Fenerbahçe Beko
2024-2025Fenerbahçe Beko

Bakan Bak'tan tebrik mesajı

Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi şampiyonu Fenerbahçe Beko'yu yayımladığı mesajla tebrik etti.

Bakan Bak, tebrik mesajında şu ifadelere yer verdi:

"Fenerbahçe Beko ile Beşiktaş Fibabanka arasında oynanan Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi play-off final serisinde rakibini dördüncü kez mağlup ederek şampiyon olan Fenerbahçe Beko'yu tebrik ediyorum. Büyük çekişme ve heyecana sahne olan final serisinde mücadele eden Beşiktaş Fibabanka'yı da performansından dolayı kutluyorum. Her iki kulübümüze başarılar diliyorum."

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