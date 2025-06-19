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Spor, Basketbol

TBF Disiplin Kurulu'ndan Fenerbahçe Beko'ya 210 bin lira para cezası

Türkiye Basketbol Federasyonu (TBF) Disiplin Kurulu, Fenerbahçe Beko'ya 210 bin lira para cezası verdi.

Can Öcal  | 19.06.2025 - Güncelleme : 19.06.2025
TBF Disiplin Kurulu'ndan Fenerbahçe Beko'ya 210 bin lira para cezası

İstanbul

TBF'den yapılan açıklamaya göre kurul, Fenerbahçe Beko ile Beşiktaş Fibabanka arasında oynanan Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi play-off final serisinin ilk maçında yaşanan "Salon ve seyirci olayları" ile taraftarların neden olduğu "Çirkin ve kötü tezahürat" gerekçeleriyle sarı-lacivertli kulübe 210 bin lira para cezası uyguladı.

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Disiplin Kurulu, Beşiktaş Kulübüne ise söz konusu müsabakanın ardından kulüp resmi internet sitesinde yayımlanan "Sportmenliğe aykırı açıklamaları" nedeniyle 140 bin lira para cezası verdi.

Ayrıca kurul, siyah-beyazlı kulübün yönetim kurulu üyesi Özkan Arseven'e de "Sportmenliğe aykırı açıklamaları" sebebiyle 120 bin lira para cezası uyguladı.

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