TBF Disiplin Kurulu'ndan Fenerbahçe Beko'ya 210 bin lira para cezası

İstanbul
TBF'den yapılan açıklamaya göre kurul, Fenerbahçe Beko ile Beşiktaş Fibabanka arasında oynanan Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi play-off final serisinin ilk maçında yaşanan "Salon ve seyirci olayları" ile taraftarların neden olduğu "Çirkin ve kötü tezahürat" gerekçeleriyle sarı-lacivertli kulübe 210 bin lira para cezası uyguladı.
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Disiplin Kurulu, Beşiktaş Kulübüne ise söz konusu müsabakanın ardından kulüp resmi internet sitesinde yayımlanan "Sportmenliğe aykırı açıklamaları" nedeniyle 140 bin lira para cezası verdi.
Ayrıca kurul, siyah-beyazlı kulübün yönetim kurulu üyesi Özkan Arseven'e de "Sportmenliğe aykırı açıklamaları" sebebiyle 120 bin lira para cezası uyguladı.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.