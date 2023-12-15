Dolar
29.06
Euro
31.96
Altın
2,037.72
ETH/USDT
2,267.00
BTC/USDT
42,664.00
BIST 100
7,851.03
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Spor, Basketbol, Dünyadan Spor

NBA'de Warriors'ı yenen Clippers, galibiyet serisini 6 maça çıkardı

Amerikan Basketbol Ligi'nde (NBA) Los Angeles Clippers, sahasında Golden State Warriors'ı 121-113 yenerek üst üste 6. galibiyetini elde etti.

Yunus Kaymaz  | 15.12.2023 - Güncelleme : 15.12.2023
NBA'de Warriors'ı yenen Clippers, galibiyet serisini 6 maça çıkardı

İstanbul

NBA'e 7 maçla devam edildi. Clippers, all-star yıldızı James Harden'ın 28 sayı, 15 asist, 7 ribauntluk performans sergilediği maçta Warriors'ı 8 sayı farkla mağlup etti.

Harden, NBA tarihinde 25.000 sayı barajını geçen 24. oyuncu oldu.

Ev sahibi ekipte Kawhi Leonard 27 sayı, 8 ribaunt, Norman Powell 21 sayı, 5 ribauntla oynadı.

Konuk takımda Klay Thompson'ın 30 sayı, 5 ribauntluk çabası mağlubiyeti önlemeye yetmedi. Stephen Curry 17, Jonathan Kuminga 15 sayı kaydetti.

Ömer Faruk, Blazers karşısında 22 dakika süre aldı

Ömer Faruk Yurtseven'in formasını giydiği Utah Jazz, deplasmanda Portland Trail Blazers'ı 122-114 yendi.

Milli basketbolcunun yaklaşık 22 dakika süre aldığı ve 4 sayı, 4 ribaunt, 1 asistle oynadığı Jazz'da Collin Sexton 27, Talen Horton-Tucker 23 sayıyla galibiyete katkı sağladı.

Blazers'ta ise Scoot Henderson 23 sayı, 10 asistle "double double" yaparken, Toumani Camara 18 sayı, 6 ribauntla oynadı.

Sonuçlar

Boston Celtics-Cleveland Cavaliers: 116-107

Miami Heat-Chicago Bulls: 116-124

Dallas Mavericks-Minnesota Timberwolves: 101-119

Denver Nuggets-Brooklyn Nets: 124-101

Sacramento Kings-Oklahoma City Thunder: 128-123

Portland Trail Blazers-Utah Jazz: 114-122

Los Angeles Clippers-Golden State Warriors: 121-113

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Türkiye ve dünya gündemi
Kırmızı bültenle aranan 2 yabancı uyruklu İstanbul'da gözaltına alındı
Denizli'de maden ocağında göçük meydana geldi
'(Erdoğan-Biden görüşmesi) Cumhurbaşkanımız bir an önce ateşkesin hayata geçirilmesi çağrısında bulundu'
Fatih Camisi'nde "Gazze İçin Büyük Dua Buluşması" düzenlendi

Benzer haberler

NBA'de Warriors'ı yenen Clippers, galibiyet serisini 6 maça çıkardı

NBA'de Warriors'ı yenen Clippers, galibiyet serisini 6 maça çıkardı

Basketbol Şampiyonlar Ligi'nde 4 ekip, son 16 turuna kalmayı garantiledi

Pınar Karşıyaka'nın Şampiyonlar Ligi'nde gruptan çıkacağına inancı tam

NBA, rakibinin yüzüne vuran Draymond Green'e süresiz uzaklaştırma cezası verdi

NBA, rakibinin yüzüne vuran Draymond Green'e süresiz uzaklaştırma cezası verdi
NBA'de Antetokounmpo'nun kariyer rekoru kırdığı maçta Bucks kazandı

NBA'de Antetokounmpo'nun kariyer rekoru kırdığı maçta Bucks kazandı
Mavericks, Luka Doncic'in üstün performansıyla Lakers engelini aştı

Mavericks, Luka Doncic'in üstün performansıyla Lakers engelini aştı
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet