Dolar
32.22
Euro
35.14
Altın
2,390.63
ETH/USDT
3,016.30
BTC/USDT
66,243.00
BIST 100
10,227.59
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Spor, Basketbol, Dünyadan Spor

NBA'de Boston Celtics, üst üste 3. kez konferans finalinde

Amerikan Basketbol Ligi (NBA) Doğu Konferansı yarı finalinde Cleveland Cavaliers'ı 113-98 yenen ve seriyi 4-1 kazanan Boston Celtics, finale adını yazdırdı.

Yunus Kaymaz  | 16.05.2024 - Güncelleme : 16.05.2024
NBA'de Boston Celtics, üst üste 3. kez konferans finalinde

İstanbul

NBA play-off'larına iki maçla devam edildi. All-star oyuncusu Jayson Tatum'ın 25 sayı, 10 ribaunt, 9 asistlik performansıyla seriyi kazanan Celtics, üst üste üçüncü kez konferans finaline çıkma başarısını gösterdi.

Celtics'te Al Horford 22 sayı, 15 ribaunt, 5 asist, Derrick White 18 sayı, 6 asist, Jrue Holiday 13 sayı, 4 asist, 3 ribauntla oynadı.

Cavaliers'ta Evan Mobley 33 sayı, 7 ribaunt, Marcus Morris 25 sayı, 3 ribaunt, Max Strus 12 sayı, 9 asist, 7 ribauntla mücadele etti.

Celtics, konferans finalinde New York Knicks–Indiana Pacers eşleşmesinin galibiyle karşılaşacak.

Mavericks, seride 3-2 öne geçti

Batı Konferansı yarı final 5. maçında Dallas Mavericks, deplasmanda Oklahoma City Thunder'ı 104-92 yenerek seride 3-2 öne geçti.

Mavericks'te Luka Doncic 31 sayı, 11 asist, 10 ribauntluk performansıyla "triple double" yaptı. Derrick Jones Jr 19 sayı, Kyrie Irving 12 sayı, 4 asist, Dereck Lively 11 sayı, 10 ribauntla galibiyete katkıda bulundu.

Thunder'da Shai Gilgeous-Alexander 30 sayı, 8 asist, 6 ribaunt, Chet Holmgren 13 sayı, 4 ribaunt, Jalen Williams ve Luguentz Dort, 12'şer sayı kaydetti.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Beşiktaş'ta 4 katlı binanın tadilat yapılan ikinci katındaki dairede patlama meydana geldi
İstanbul'da terör örgütü DEAŞ operasyonunda 9 zanlı yakalandı
Trakya'da kuraklık endişesiyle erken ekilen ayçiçeklerinin gelişimi güzel
Türkiye ve dünya gündemi
"Mahzen-47" operasyonlarında 51 şüpheli yakalandı

Benzer haberler

NBA'de Boston Celtics, üst üste 3. kez konferans finalinde

NBA'de Boston Celtics, üst üste 3. kez konferans finalinde

Türk Telekom, play-off çeyrek final ikinci maçında yarın Anadolu Efes'i ağırlayacak

Manisa Büyükşehir Belediyesporlu Mustafa Bakir Görür, play-off'ta takımına güveniyor

Fenerbahçe Göksel Çelik Tekerlekli Sandalye Basketbol Takımı'nda hedef 2 kupa

Fenerbahçe Göksel Çelik Tekerlekli Sandalye Basketbol Takımı'nda hedef 2 kupa
Fenerbahçe Beko, basketbol play-off ilk maçında yarın Aliağa Petkimspor'u konuk edecek

Fenerbahçe Beko, basketbol play-off ilk maçında yarın Aliağa Petkimspor'u konuk edecek
Nuggets ve Knicks, NBA konferans yarı final serisinde 3-2 öne geçti

Nuggets ve Knicks, NBA konferans yarı final serisinde 3-2 öne geçti
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet