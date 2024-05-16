Türk Telekom, play-off çeyrek final ikinci maçında yarın Anadolu Efes'i ağırlayacak

Ankara
Ankara Spor Salonu'nda oynanacak maç saat 18.00'de başlayacak.
Seride ilk maçı 99-79 kazanan Anadolu Efes, yarın da galip gelmesi durumunda yarı finale yükselecek.
Türk Telekom'un kazanması halinde ise serinin üçüncü ve son maçı, Anadolu Efes ev sahipliğinde Sinan Erdem Spor Salonu'nda oynanacak.
Bu eşleşmenin galibi, yarı finalde Pınar Karşıyaka-Galatasaray Ekmas eşleşmesinin kazananıyla karşılaşacak.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.