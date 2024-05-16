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Spor, Basketbol

Türk Telekom, play-off çeyrek final ikinci maçında yarın Anadolu Efes'i ağırlayacak

Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nde Türk Telekom, play-off çeyrek final serisi ikinci maçında yarın Anadolu Efes'i konuk edecek.

Muhammed Boztepe  | 16.05.2024 - Güncelleme : 16.05.2024
Türk Telekom, play-off çeyrek final ikinci maçında yarın Anadolu Efes'i ağırlayacak

Ankara

Ankara Spor Salonu'nda oynanacak maç saat 18.00'de başlayacak.

Seride ilk maçı 99-79 kazanan Anadolu Efes, yarın da galip gelmesi durumunda yarı finale yükselecek.

Türk Telekom'un kazanması halinde ise serinin üçüncü ve son maçı, Anadolu Efes ev sahipliğinde Sinan Erdem Spor Salonu'nda oynanacak.

Bu eşleşmenin galibi, yarı finalde Pınar Karşıyaka-Galatasaray Ekmas eşleşmesinin kazananıyla karşılaşacak.

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