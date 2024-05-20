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Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Ankara’da basın mensuplarının sorularını cevaplıyor.
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NBA Batı Konferansı'nda Timberwolves, Doğu Konferansı'nda Pacers finale çıktı

Amerikan Basketbol Ligi (NBA) konferans yarı finalinde, New York Knicks'i 130-109 yenen Indiana Pacers, seriyi 4-3 kazanarak finalde Boston Celtics'in rakibi oldu.

Fatih Erel  | 20.05.2024 - Güncelleme : 20.05.2024
NBA Batı Konferansı'nda Timberwolves, Doğu Konferansı'nda Pacers finale çıktı

İstanbul

NBA play-off'larına iki maçla devam edildi. Doğu Konferansı'nda; Pacers, Knicks'i 21 sayı farkla yenerek adını finale yazdırdı.

Pacers'ta Tyrese Haliburton 26 sayı; Andrew Nembhard ile Pascal Siakam ise 20'şer sayı kaydetti ve Pacers'ı finale taşıdı.

Knicks'te ise Donte DiVincenzo'nun 39 sayısı galibiyet için yeterli olmadı.

Pacers, Doğu Konferansı finalinde Boston Celtics ile karşılaşacak.

Batı Konferansı'nda Timberwolves, finalde

Batı Konferans yarı finalinde, geçen sezonun şampiyonu Denver Nuggets'ı 98-90 yenen Minnesota Timberwolves, seriyi 4-3 kazanarak finale çıktı.

Timberwolves'ta Karl-Anthony Towns ve Jaden McDaniels, 23'er sayı kaydetti.

Nuggets'ta Jamal Murray 35 sayı, Nikola Jokic ise 34 sayı kaydetmesine rağmen bu performansları galibiyet için yeterli olmadı.

Timberwolves, Batı Konferansı finalinde Dallas Mavericks ile karşı karşıya gelecek.

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