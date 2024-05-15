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Spor, Basketbol

Manisa Büyükşehir Belediyesporlu Mustafa Bakir Görür, play-off'ta takımına güveniyor

Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nde mücadele ettiği ikinci sezonunda play-off oynamaya hak kazanan Manisa Büyükşehir Belediyespor'un 35 yaşındaki forveti Görür, mental ve fiziksel olarak play-off maçlarına hazır olduklarını belirtti.

Ahmet Bayram  | 15.05.2024 - Güncelleme : 15.05.2024
Manisa Büyükşehir Belediyesporlu Mustafa Bakir Görür, play-off'ta takımına güveniyor Fotoğraf: Ahmet Bayram/AA

Manisa

Manisa Büyükşehir Belediyespor, play-off turu ilk maçında yarın deplasmanda Beşiktaş Emlakjet ile yapacağı maçta avantajlı skor elde etmek için hazırlıklarını sürdürüyor.

Takımın tecrübeli forveti Mustafa Baki Görür, AA muhabirine yeşil beyazlı ekibin bu sezonki performansını değerlendirdi.

Zorlu bir sezonu geride bıraktıklarını, hem Avrupa Kupası'nda hem ligde yoğun fikstüre rağmen ligi iyi bir noktada bitirdiklerini söyleyen Görür, "Sezon içinde bazı inişler çıkışlar yaşadık. Antrenör değişikliği yaşadık. Bu değişiklikten sonra takım çok daha farklı tepki verdi. Karşıyaka deplasmanı, Bahçeşehir deplasmanı bizim için kırılma noktalarıydı. Oralardan galibiyetleri alınca öz güvenimiz de arttı. Play-off'a gireceğimize zaten inanıyorduk. Öz güvenimiz artınca 'daha yukarıdan nasıl gireririz'in peşine düştük ve sezonu iyi bir yerde bitirdik. Aslında son hafta evimizde ligi 5. bitirme fırsatı vardı ama değerlendirmedik. Bulunduğumuz konum açısından bence sezonu iyi bitirdik." diye konuştu.

"Zorlu bir süreç olacak bizim için ama hazırız"

Beşiktaş Emlakjet deplasmanı ile play-off'a güzel bir başlangıç yapmak istediklerini dile getiren Görür, "Beşiktaş deplasmanında geçen sene kazanmıştık. Bu sene oradaki maç, aslında elimizden kaçmıştı. Burada kazandık. Tekrar elimizden gelen tüm mücadeleyi verip Manisa halkına bu sene inşallah daha güzel zaman yaşatacağız. Zorlu bir süreç olacak bizim için ama hazırız. Kulüp olarak da hazırız, taraftar olarak, oyuncular olarak da.... Güzel bir play-off başlangıcı yapacağımızı düşünüyorum perşembe günü. Tabii onlar da seyircisiyle bütünleşip bizi yenmeye çalışacaklar ama biz mental olarak da fiziksel olarak da play-off'a tamamen hazırız. Elimizden gelen mücadeleyi orada gösterip 1-0 öne geçip, seriyi Manisa'ya getirmek istiyoruz." değerlendirmesinde bulundu.

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