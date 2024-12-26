Dolar
35.28
Euro
36.79
Altın
2,627.27
ETH/USDT
3,376.30
BTC/USDT
95,795.00
BIST 100
10,006.09
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
Balıkesir'in merkez Karesi ilçesindeki mühimmat fabrikasında önceki gün meydana gelen, 11 çalışanın öldüğü, 7 kişinin yaralandığı patlama güvenlik kamerasına yansıdı. VTR
logo
Spor, Basketbol, Dünyadan Spor

NBA'de Lakers, Golden State Warriors'u son saniye basketiyle yendi

Amerikan Basketbol Ligi'nde (NBA) Los Angeles Lakers, deplasmanda Golden State Warriors'u son saniye basketiyle 115-113 yendi.

Metin Arslancan  | 26.12.2024 - Güncelleme : 26.12.2024
NBA'de Lakers, Golden State Warriors'u son saniye basketiyle yendi

İstanbul

NBA'e 5 maçla devam edildi. Gecenin öne çıkan karşılaşmasında Lakers, Chase Center'da Golden State'e konuk oldu. NBA'in yaşayan iki efsanesi LeBron James ile Stephen Curry'yi karşı karşıya getiren müsabakada Lakers, Austin Reaves'in son saniyede kaydettiği basketle sahadan galip ayrıldı.

Lakers'ta 39 yaşındaki LeBron James, 31 sayı ve 10 asistle "double double" yaptı. Reaves ise 26 sayı, 10 asist ve 10 ribaund ile galibiyete "triple-double" ile katkı sağladı.

Golden State'de ise Curry'nin 38, Andrew Wiggins'in 21 sayısı kazanmaya yetmedi.

Bu sonuçla Los Angeles Lakers, 17. galibiyetini aldı. Golden State Warriors ise 14. kez mağlup oldu.

Öte yandan karşılaşmada sakatlık yaşayan Anthony Davis, mücadeleye devam edemedi.

New York Knicks, Mikal Bridges ile galibiyete uzandı

New York Knicks, sahasında karşılaştığı San Antonio Spurs'ü Mikal Bridges'ın etkili performansıyla 117-114 mağlup etti.

Madison Square Garden'da oynanan karşılaşmada 41 sayılık katkı veren Mikal Bridges, galibiyette önemli rol oynadı.

San Antonio'da ise Victor Wembanyama'nın 42 sayı ve 18 ribauntluk performansı galibiyete yetmedi.

Knicks, bu sonuçla 20. kez sahadan galip ayrıldı. Spurs ise 15. yenilgisini yaşadı.

Sonuçlar

New York Knicks-San Antonio Spurs: 117-114

Dallas Mavericks-Minnesota Timberwolves: 99-105

Boston Celtics-Philadelphia 76ers: 114-118

Golden State Warriors-Los Angeles Lakers: 113-115

Phoenix Suns-Denver Nuggets: 110-100

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Doğu Anadolu'nun güneydoğusu için yoğun kar yağışı uyarısı
İstanbul'da annesini öldürüp 2 gün evde cesetle yaşayan sanığa ağırlaştırılmış müebbet istemi
Ümraniye Belediyesi ile Tayvan kadınların güçlenmesi için proje yapacak
Son bir haftada 62 terörist etkisiz hale getirildi
Karabük'te otomobille çarpışmamak için manevra yapan motosikletin devrilmesi kamerada

Benzer haberler

NBA'de Lakers, Golden State Warriors'u son saniye basketiyle yendi

NBA'de Lakers, Golden State Warriors'u son saniye basketiyle yendi

Türkiye Basketbol Federasyonu geleceğin yıldızlarını arıyor

Basketbol THY Avrupa Ligi'nin ikinci devresi yarın oynanacak maçlarla başlayacak

Anadolu Efes, THY Avrupa Ligi'nde yarın Monaco'ya konuk olacak

Anadolu Efes, THY Avrupa Ligi'nde yarın Monaco'ya konuk olacak
ING Kadınlar Türkiye Kupası'nda çeyrek final kuraları çekildi

ING Kadınlar Türkiye Kupası'nda çeyrek final kuraları çekildi
NBA'de Rockets, Alperen Şengün'ün "double-double" yaptığı maçta Raptors'ı yendi

NBA'de Rockets, Alperen Şengün'ün "double-double" yaptığı maçta Raptors'ı yendi
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet